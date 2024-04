Aldo no fue 'levantado', aclara rector de la UdeG sobre estudiante desaparecido el 13 de abril

Hasta ahora, las investigaciones para localizar a Aldo González Sevilla, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) quien desapareció desde el pasado 13 de abril, apuntan a que no se trata de un 'levantón', señala el rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva.

"En otros casos ha habido muestras claras de cuando se levanta la persona y eso. En este caso no se ha detectado todavía eso, lo que es una parte que sigue siendo positiva. Pero bueno, la idea es que la Fiscalía está trabajando. Quedamos en coordinarnos, le dan toda la información de ambas partes. Nos pusimos de acuerdo para el tema de todos los videos que nosotros tenemos de las instalaciones del centro universitario. Me informaron un poquito cómo ya han estado consiguiendo algunas otras videograbaciones para ver el trayecto que han conseguido".

Añadió que la Fiscalía sí está realizando su labor de búsqueda para localizarlo y que han estado sosteniendo reuniones con la familia de Aldo para compartir los avances en su búsqueda.

"Darnos tranquilidad sobre todo a la comunidad ministeria de que la Fiscalía sí está haciendo un gran esfuerzo de búsqueda y bueno, pues al final la conclusión fue que nos coordinemos, que sigamos trabajando y bueno, en estos casos lo que se trata es de buscar a Aldo, no buscar culpables, lo que tenemos que es coordinarnos todas las instituciones para la búsqueda y en eso quedamos. Entonces creo que yo agradezco la atención de la Fiscalía".

Buscan al estudiante de la UdeG desde el pasado 13 de abril

Aldo no ha regresado a su casa desde el pasado 13 de abril

Aldo González Sevilla, es alumno de la carrera de Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental y salió el sábado 13 de abril de la casa donde vive en Guadalajara para dirigirse a la Central Nueva donde abordaría un autobús que lo trasladría a Tepatitlán, donde vive su familia. Sin embargo, esto no ocurrió y hasta ahora continúa desaparecido.

Villanueva aclaró que él no ha aseverado que el estudiante se haya ido por cuenta propia como en su momento se pudo malinterpretar, y señala que en estos casos, es mejor declarar lo menos posible.

UdeG continúa en paro tras la desaparición de Aldo González

"Tampoco, yo nunca estoy diciendo que se fue por su cuenta propia, o sea, si hay que cuidar mucho. Por eso debemos de hablar poco en estos casos y por eso les pido a los medios que nos entiendan que cuando estamos en un proceso de búsqueda, lo mejor es ponernos a buscar, ¿no? Para no entrar en un... Yo nunca dije que Aldo se haya ido voluntariamente, yo lo que dije es que no había, hasta hoy afortunadamente no hay un indicio de una desaparición forzada".

El rector de la UdeG al referirse a las desapariciones de estudiantes o que pertenecen a la comunidad universitaria dijo que muchas son voluntarias y se le ha dado seguimiento a 16 casos, pero insistió en que los casos donde los estudiantes deciden de manera voluntaria la ausencia, son la mayoría.

Finalmente explicó que la seguridad en los centros universitarios siempre busca reforzarse con cámaras y elementos de seguridad privada con inversión de más de 120 millones de pesos, pero que estas situaciones suceden al exterior de los centros y es el riesgo que corren los ciudadanos en general.

