DOBLE Hoy No Circula: para cuáles autos aplica este viernes 10 de mayo 2024

El programa Hoy No Circula busca establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

Para este viernes 10 de mayo de 2024 el programa Hoy No Circula aplicará doble, debido a la activación de la Contingencia Ambiental por lo que NO CIRCULAN autos engomado AZUL 9-0 y Permisos. Con holograma de verificación 2 y autos holograma 1 terminación placas NON y vehículos engomado de verificación 00- 0. Esta disposición está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

Los municipios del Edomex en donde aplica el Hoy No circula son

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero