AMLO llama a denunciar casos de corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a denunciar todos los casos de corrupción. En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que durante la época neoliberal ese flagelo estuvo protegido por la autoridad.

“En todos los casos de corrupción hay que denunciar, sean grandes o sean pequeños, se tiene que denunciar. Y la corrupción en México ha sido protegida, abrazada, por un régimen de simulación, de mucha hipocresía”, manifestó.

Dijo que en gobierno anteriores se veía como algo "normal". Foto: Cuartoscuro

El jefe del Ejecutivo criticó que en gobiernos anteriores la corrupción era una situación que se “veía normal”.

“Entonces, es el problema a desterrar, tenemos que acabar por completo con la corrupción. No dejan nada, porque también hay quienes dicen, eso no se va a poder terminar. Se puede moderar, pero no se puede erradicar por completo. Yo sostengo, sí se puede acabar, erradicar.

“Claro, hay unos cínicos, inclusive el grupo de intelectuales, que hablan de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. ¿Eso es lo que sostienen? Pues no. Entonces, si nosotros hemos probado que el país puede salir adelante sin corrupción, que ahí está la clave de todo", señaló.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que para tener un buen gobierno es necesario no permitir la corrupción, “eso es el 90 por ciento de un buen gobierno”, sumado a la austeridad, los buenos servidores públicos, el trabajo.

"Porque lo demás ya se tiene. México cuenta con muchos recursos naturales, un pueblo bueno, trabajador. El problema de México era el gobierno, no el pueblo... Y el problema en el gobierno era la corrupción. Yo estoy convencido de eso. La corrupción hay que acabarla no sólo por razones de índole moral. Claro que es importante la honestidad, le da a la autoridad mucha fortaleza”, añadió.

