AMLO no tendrá Mañanera el 30 y 31 de mayo por elecciones en México

Este miércoles 8 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el jueves 30 y el viernes 31 de mayo no llevará a cabo su conferencia de prensa debido a las elecciones presidenciales que se realizarán el domingo 2 de junio en México.

"Vamos a tener conferencia el miércoles, pero ya no el jueves ni el viernes, tengo una gira de otro tipo, cultural, no me va a ver nadie, para que quede claro y el día 1 de junio es el Día de la Marina y vamos a hacer un acto muy cerrado, por los marinos y el día 2 tenemos que votar, es voluntario, pero sí es muy importante participar", expresó el tabasqueño en Palacio Nacional.