AMLO asegura que se trabaja para que no vuelva la corrupción a México

A menos de un mes de la elección, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trabaja para que no regrese la peste de la corrupción en el país.

“Para que entre todos no regrese esa peste que tanto daño a México, la corrupción, y lo tenemos que hacer entre todos, no con la hipocresía, no con el cinismo, sino de verdad, con transparencia, que es una regla de oro de la democracia”; dijo.

El presidente dijo que ventila los casos de corrupción para que no regrese al poder. Foto: Presidencia

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que por ello ventila todos los casos de corrupción y a los conservadores que siempre han estado contra programas como la entrega de la pensión para los adultos mayores.

“Y nada de que a mí sí me corresponde y a los demás no, ¿cómo le van a dar pensión a los adultos mayores?, pónganlos a trabajar, eso fue lo que dijo Fox cuando iniciamos, en el tiempo que fui jefe de gobierno, lo del apoyo a los adultos mayores y yo no digo mentiras, esa fue su reacción”, apuntó.

“Pero tampoco es algo extraño, así piensan los conservadores y no son pocos, son millones, pónganlos a trabajar, ah sí, ¿cómo les va a sacar cien pesos diarios a los adultos mayores?, ¿cómo les va a sacar tres mil pesos diarios? A mí sí, si soy ex presidente, me corresponden de pensión cinco millones de pesos mensuales, pero eso es legal, es normal, los medios de información, de manipulación, parte de la misma mafia de poder, guardando silencio”, aseguró.