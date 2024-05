AMLO pedirá al TEPJF lineamientos para editar mañaneras

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una carta este martes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitarle que detalle la instrucción para editar las “mañaneras” en donde se mencionen temas electorales.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que una de las propuestas que hará es que las conferencias se mantengan en los sitios oficiales durante 24 horas y después se bajen hasta la elección del 2 de junio.

Sigue leyendo:

La Mañanera de AMLO | EN VIVO hoy martes 7 de mayo 2024

AMLO se compromete a cumplir con un sistema de salud universal

Afirmó que siempre han cumplido con lo que ha determinado la autoridad electoral. Si pregunta de por medio, el presidente dijo que este lunes recibió la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas.

“El asunto es que vamos a enviar una carta el día de hoy, porque es imposible editarlas. ¿Cómo las editamos?, nos tendrían ellos que orientar porque no están hablando de quitarlas, no es censura, ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión, es parte de la libertad y no las pueden prohibir”, explicó.