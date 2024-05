Investigan sacrificios de animales en Naucalpan: ¿por qué se utilizan para la santería y cómo se castiga?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación por un presunto caso de maltrato animal en el municipio de Naucalpan. Y es que vecinos de la colonia Hacienda de Echegaray reportaron ante las autoridades el posible uso de animales para la realización de rituales. Te contamos cómo se castiga este tipo de actividades en dicha entidad.

Pero antes, valdría la pena señalar que por el momento las instancias mexiquenses dieron a conocer que continuarán con las diligencias necesarias y por ende, tras acudir al lugar de los hechos, analizarán los restos encontrados en el sitio con la finalidad de determinar su origen.

Sigue leyendo:

Edomex a favor de que se mantenga la prisión preventiva oficiosa

¿Qué le pasó a Aura, perrita que era usada por el crimen organizado para "insensibilizar" a niños secuestrados?

Aunque en México todavía falta que se realicen más investigaciones sobre el tema, el canal de televisión español "La Sexta" entrevistó a Gracy Pérez, una doctora en Antropología de la Universidad La Laguna que realizó la primera tesis doctoral sobre santería en aquel país.

De acuerdo con Pérez, la gente que práctica santería sacrifica a animales, debido a que para la realización de los rituales se necesita "sangre". Esto especialmente en casos donde ocurra una iniciación.

Asimismo, la antropóloga explicó que en la mayoría de estos actos lo que se sacrifican son gallos, gallinas y palomas. No obstante, en menor medida también se suelen usar cabras o chivos.

Más allá de las creencias o actividades de las personas, realizar sacrificios con animales en el Estado de México es un acto que puede ser sancionado hasta con cárcel. Y es que el artículo 235 Bis del Código Penal de dicha entidad establece que una persona comete maltrato animal en caso de que:

"cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa".