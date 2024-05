Madre del niño Emiliano niega que su hijo conociera a sus asesinos: "solo salió a comprar golosinas"

El pasado 21 de mayo el asesinato de Emiliano vistió de luto al pueblo de Tabasco, luego de que el menor de edad visitara la casa de su abuela, para posteriormente recibir numerosos disparos en su estómago y se desangrara en las calles del municipio de Paraíso.

"No me quiero morir", fueron algunas de las últimas frases que vociferó Emiliano mientras se encontraba tirado en la acera luchando por su vida por las graves heridas que había sufrido tras el ataque armado, una escena que quedó captada por cámaras y compartida por las redes sociales para detonar la indignación entre los mexicanos que exigen un alto a la crisis de inseguridad de distintas regiones.

Sigue leyendo:

"Se le salió de las manos la delincuencia” asegura la mamá de Emiliano, menor de 12 años asesinado en Tabasco

Las últimas palabras del niño Emiliano a su madre, antes de morir baleado en Paraíso, Tabasco

Madre de Emiliano niega que su hijo conociera a los agresores

Luego de que el polémico caso se difundiera en redes digitales y medios de comunicación, la madre ha decidido aclarar una cuestión que levantaba incertidumbre, por lo que concedió una entrevista para Radio Fórmula. Nelly Hernández aseguró que su hijo no conocía a los agresores, contrario a lo que han indicado otras versiones.

“Ha habido muchos versiones sobre el deceso de mi hijo, pero en realidad él estaba en mi casa, salió a comprar unas golosinas, se infiere que lo jalaron porque tenía huellas de forcejeo y al darse la vuelta fue que recibió tres impactos de bala”, dio a conocer para Azucena Uresti.

Nelly Hernández, madre de Emiliano

FOTO: Especial

La madre de la víctima lamentó que todas las ilusiones de su hijo fueran cortadas. Dio a conocer que tuvo la oportunidad de mantener contacto con él vía telefónica antes de que perdiera, en donde le reveló que le dolía el estómago por los impactos de bala que había. También le hizo saber que tenía una novia.

“Mi niño no conocía a nadie, era un niño de segundo año con aprovechamiento, no salía de la casa si no era conmigo, la tienda estaba cerca de aquí”, dijo.

Aseguró que es víctima de un dolor "que jamás va llenar ese vacío", razón por la cual exigió que se lleve ante la justicia a los asesinos de Dante Emiliano. Dio a conocer que las autoridades han brindado seguridad a su vivienda, así como terapia integral familiar por el fuerte impacto emocional que ha supuesto su pérdida.