Las últimas palabras del niño Emiliano a su madre, antes de morir baleado en Paraíso, Tabasco

Claudia Nely Hernández, madre del niño Emiliano quien murió en las calles de Paraíso, Tabasco, luego de ser atacado a balazos por sujetos que forcejearon con él, contó que logró hablar con su hijo antes de que falleciera.

En entrevista con Foro TV, Nely Hernández narró que el adolescente de 12 años le expresó que la quería mucho y que le dolía mucho el estómago, luego de que recibiera cerca de tres balazos.

“Sí, lo alcancé con vida. Me dijo que me quería mucho, le dije que (yo) también. Me dijo: 'Mami, tengo novia'. Le dije: 'Qué bueno que tengas una novia'. Quería vomitar, me decía que él no se quería ir, pues, que no quería morirse, que le dolía el estómago y todo, y después me salí y no me dejaron que me quedara ahí porque estaban atendiéndolo. Y ya después el pediatra de turno que dijo que había hecho todo lo posible, pero que mi niño no había resistido”, contó la madre.

Dante Emiliano murió recibiendo atención médica y fue sepultado por amigos y familiares.

Emiliano quería ser ingeniero

La madre del adolescente dijo que su hijo Emiliano tenía muchos sueños, uno de ellos era que quería ser un gran ingeniero.

“Él tenía muchos sueños, él quería ser un gran ingeniero, como su hermano, porque era un niño muy muy inteligente”, dijo.

¿Quisieron secuestrar a Emiliano?

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se está investigando el caso y aprovechó para desmentir versiones que apuntan que el niño de 12 años fue asesinado al evitar el secuestro de su mamá.

“Eso no es cierto. Su abuelita habló, pero no tiene que ver con el supuesto secuestro de la madre... Básicamente fue a él, salió de la casa -esa es la información que tenemos- con tres personas que estaban en un cargo, creo que quisieron llevárselo a él y salió uno de ellos del carro y le dispararon, pero no sólo es lo del secuestro porque ayer se habló mucho de eso sin ninguna prueba”, declaró.

Según las primeras indagatorias de la Fiscalía de Tabasco, Emiliano estaba en su domicilio después de haber acudido a la escuela y al parecer habría recibido una llamada telefónica. Posteriormente salió a la calle y cerca de su domicilio, según el testimonio del dueño de un taller, Emiliano habría forcejeado con un hombre.

Otro le habría disparado desde el asiento del copiloto y un tercero habría conducido un auto rojo, con el que finalmente los delincuentes escaparon.