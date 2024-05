¡Perdónanos, Emiliano! Lamentan el asesinato de niño que defendió a su madre

El pasado 21 de mayo, un niño de 12 años murió tras ser baleado al defender a su madre de un intento de secuestro en Paraíso, Tabasco. Como parte de los intentos por salvarle la vida, algunos de sus familiares y vecinos captaron en video la súplica de Emiliano, ya herido en el piso: "No me quiero morir".

A pesar de que el niño fue trasladado a un hospital, murió. El caso ha consternado a la sociedad, en especial al analista político Bernardo Graue Toussaint, quien le dedicó un poema al menor, el cual se ha vuelto viral y ha sido compartido en redes sociales, como parte de la indignación por el crimen de Emiliano.

El poema, llamado "¡Perdónanos, Emiliano!" fue escrito por Bernardo Graue Toussaint, analista político, quien lo compartió en sus redes sociales. El menor ya fue enterrado en el Panteón de la ranchería Moctezuma, primera sección de Paraíso.

El entierro se realizó de manera discreta en punto de las dos de la tarde luego de que el menor falleciera en el hospital de Pemex en Paraíso debido a las lesiones por los disparos que recibió.

El texto escrito por Bernando Graue Toussaint dice lo siguiente

Querido Emiliano:

Te escribo estas líneas al enterarme de tu lamentable fallecimiento a la edad de 11 años.

Diste la vida al defender con valentía a tu madre, cuando unos criminales intentaban secuestrarla en Paraíso,Tabasco.

No sabes cuánto me dolió ver y oír cómo, una vez herido por una bala de esos delincuentes, exclamabas ¡¡No me quiero morir!!

No sabes cuánto me duele tu partida.

No sabes la sensación de culpa que me embarga, porque estos criminales se han adueñado de amplias regiones del país por responsabilidad de autoridades ineptas (omisas o cómplices, da igual), que han convertido en un infierno a muchas comunidades de México. Mi sensación de culpa se centra en mi convicción de que es responsabilidad nuestra, porque como sociedad HEMOS permitido que el gobierno y los criminales hagan lo que quieran con el destino de 132 millones de mexicanos.

¡Perdónanos Emiliano, porque en el hospital de esa localidad no hubo los insumos necesarios para salvar tu vida!