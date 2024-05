Vecinos de San Gregorio Atlapulco acusan a un hombre de abusar sexualmente de dos menores de edad

Familiares y vecinos del San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco en la Ciudad de México, acusaron a un hombre de abusar sexualmente de dos menores de edad, presuntamente el hombre fue detenido por robo, por lo que iniciaron movilizaciones frente a la Fiscalía de Xochimilco, pues él ha sido identificado como presunto responsable del abuso de los menores.

Al parecer los menores tienen 14 años fueron abusados por un hombre de aproximadamente 35 años de edad, también aseguran que hay otra persona involucrada en el abuso sexual de los menores. Una niña y un niño que según los vecinos fueron testigos de este acto, sin embargo, el otro hombre no ha sido detenido a pesar de tener las pruebas suficientes.

El abuso sexual es un delito en México.

Crédito: Pexels

Sigue leyendo:

Caso de abuso de menores en casa hogar: niños revelan a psicólogo los abusos que cometía un joven de 12 años

Margarita “La Diosa de la Cumbia” le roba un beso a su corista en pleno concierto

Hay otro hombre involucrado

En una entrevista para Foro TV los vecinos de San Gregorio Xochimilco, indican ellos retuvieron al presunto violador hasta que fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes luego lo trasladaron a la agencia ministerial.

De acuerdo con los ciudadanos, el individuo habría abusado sexualmente de dos niños de 14 años, quienes lo denunciaron a sus padres, pero las autoridades no lo encerraron por abuso, si no por robo, por lo que demandan que se le tipifique el delito de violación y no de robo. Los vecinos aseguran que aún hay otra persona implicada en el caso que permanece en libertad, por lo que exigen que sea detenida.

Piden que se detenga al hombre que abusó sexualmente de los niños.

Crédito: Pexels

¿Cómo denunciar abuso sexual infantil en México?

En México, denunciar abuso sexual infantil es un proceso esencial para proteger a los menores y garantizar que se haga justicia, hay varias instancias para denunciar. Puedes dirigirte a la Fiscalía o Agencia del Ministerio Público más cercana para presentar la denuncia de manera presencial.

Contacta al DIF local para reportar el caso y recibir apoyo. El DIF tiene la responsabilidad de proteger y asistir a menores en situación de riesgo. La página oficial del DIF DIF.gob.mx ofrece información de contacto y servicios disponibles. O puedes llamar al número telefónico 01 800 00 854 00, que es una línea gratuita y confidencial para recibir orientación y apoyo en casos de abuso infantil.