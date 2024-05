Eduin Caz revela nuevos detalles del atraco millonario que sufrió en Estados Unidos

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se convirtió en una víctima más de la delincuencia, luego de que el pasado 10 de mayo fuera despojado en Estados Unidos de algunas de sus joyas, que están valuadas en varios millones de pesos.

Tras revelar en redes sociales que su camioneta personal fue saqueada por un grupo de delincuentes en San Antonio, Texas, después del concierto que ofreció como parte del tour “La última peda”, el cantante mexicano rompió el silencio y en entrevista para el programa Venga la Alegría contó:

“Traía yo a mi mamá, a mi tía, traía un sobrino y cuando nos bajamos de la camioneta, fue cuando pasó eso (…) yo le doy gracias a Dios que me acababa de bajar de la camioneta, porque eran tres carros los que llegaron, o sea, ya iban con malicias, y si no me movía de todos modos me iban a pegar, mejor qué bueno que me bajé”.