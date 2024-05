Asesinan al coordinador de redes sociales del alcalde de Tecate

Tecate, B.C. - El coordinador de redes sociales del alcalde de Tecate, Baja California, Cristian Vázquez, fue asesinado el lunes en la ciudad. La noticia fue condenada por el propio alcalde, Dario Benítez, quien expresó su dolor y frustración por la pérdida de su amigo y compañero de lucha.

Cristian Vázquez fue asesinado la mañana de este lunes alrededor de las 11:00 horas en la calle Eufracio Santana de la colonia Cuauhtémoc Este, la Policía Municipal indicó que los agresores se dieron a la fuga, dejando un arma de fuego en el lugar, junto con siete casquillos percutidos. Según testigos fueron tres hombres vestidos de negros quienes dispararon en repetidas ocasiones en contra de la víctima y después se dieron a la fuga sin ser detenidos.

En un mensaje publicado en su red social, Benítez lamentó la muerte de Vázquez y señaló al candidato por la alcaldía de Tecate, Ramón Cota, por el crimen. Aunque no lo acusó directamente, sugirió que Cota podría haber ordenado o permitido el asesinato para ganar elecciones a cualquier costo.

"Me niego a aceptarlo, me niego a creer que te han arrebatado la vida Cristian… mi compadre, mi amigo, el ‘perroflauta’. Me enseñaste a pelear usando las palabras y las letras como puños, ¿con quién voy a pinches filosofar sobre el perro mundo ahora?", escribió Benítez.