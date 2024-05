¿Tren Suburbano llegará hasta Huehuetoca? Este es el plan de movilidad de Edomex

El gobierno del Estado de México, habría anunciado una serie de obras y ampliaciones en materia del transporte público, con el objetivo de conectar la entidad con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y otras vías de acceso a la capital, esto en el marco de la presentación del plan "Gobierno Bienestar 2023-2029".

Este es uno de los principales objetivos del Tren Suburbano, es conectar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la estación Buenavista, ubicada en la Ciudad de México; sin embargo, este medio de transporte también estaría dando servicio hasta el municipio de Huehuetoca.

Cabe recordar que la obra del Tren Suburbano inició en 2006, y fue hasta mayo de 2008 que comenzó a brindar el servicio entre las estaciones de Buenavista y Lechería; sin embargo, fue en octubre del último año antes mencionado que los viajes empezaron a realizarse hasta Cuautitlán.

Ferrocarriles Suburbanos, informa a través de su portal de internet, la construcción de la línea hasta Xaltocán, al igual que la ampliación de la estación que llegará a Huehuetoca.

No obstante, a través del portal change.org informa que este municipio está incomunicado y no hay centros de trabajo, por lo que miles de familias, quienes adquirieron una vivienda, viven asiladas y otras las han abandonado, ya que pierden poco más de cuatro horas al día para trasladarse y gastas poco más de 150 pesos al día para ir a su centro de trabajo en otro municipio del Estado de México o bien, para ir a la Ciudad de México a ganarse la vida.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no ha dado el registro para ampliar esta línea del Tren Suburbano a Huehuetoca, proyecto que le corresponde realizar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo que aún no se ha destinado presupuesto para esta magna obra y por ello no hay una fecha a corto o largo plazo para realizarla.

“Los desarrolladores de vivienda indebidamente ofrecieron este transporte de un proyecto que no estaba autorizado”, para llevarlo a las Ciudades Bicentenario.

Así operará hacia la estación que estaría en Huehuetoca

La empresa originaria de España, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) será la que opere estos convoy y quien además, tendrá la concesión del tramo que conectará la terminal de Buenavista al Aeropuerto de Santa Lucía.

Para dar el servicio de transporte colectivo tanto a usuarios mexiquenses como capitalinos, se estará construyendo una serie de conexiones conformadas por seis estaciones, que están ubicadas en los municipios de Xaltocan, Tultepec, Nextlalpan, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán, en el Edomex.

Aún continúa el plan para la construcción del Suburbano a Huehuetoca

No obstante, las línea del Tren Suburbano podría correr con 50 kilómetros y llegar hasta el municipio de Huehuetoca, en el que beneficiará a cerca de tres millones de habitantes mexiquenses y a otros mil 800 millones de capitalinos.

¿Cuáles fueron las obras que se anunciaron en el Edomex?

Entre las obras, se habría anunciado una nueva del Metro para que vaya de la terminal de Martín Carrera hasta localidad de Tepexpan, en el municipio Acolman de la entidad mexiquense. Otra de las obras que el actual gobierno del Edomex, prometió ampliar la línea 5 del Metro, que corre de Pantitlán a Politécnico, para que llegue al municipio de Tlalnepantla.

El plan es la construcción del Tren Suburbano al AIFA

Finalmente, se prometió además que, el Tren Suburbano llegaría hasta el municipio de Huehuetoca, obra que quedó inconclusa desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México de 2006 a 2012.

