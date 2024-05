“Te ves fea y gorda”: influencer hace polémica comparación entre México y Argentina

Durante las últimas horas el nombre de Milagros Pirán ha encabezado las principales listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que se hizo viral un video en el que hace una polémica comparación entre las sociedades de Argentina y México, la cual, puso en evidencia un serio problema de salud pública y como era de esperarse, la postura de la creadora de contenido generó todo tipo de opiniones.

Milagros Pirán es una influencer de 26 años de edad, es originaria de Buenos Aires, Argentina, sin embargo, desde hace un par de años radica en la Ciudad de México y fue a finales del pasado mes de marzo cuando publicó el video con el que originó una gran polémica, sin embargo, fue hasta hace apenas unos días cuando dicha grabación, la cual, fue publicada en su perfil oficial de TikTok, se hizo viral.

Milagros Pirán desató un intenso debate con su controversial video. Foto: IG: 1000apiran

¿Cuál fue la polémica comparación que hizo Milagros Pirán en torno a México y Argentina?

En el video en cuestión, Milagros Pirán, señala que después de dos años viviendo en México el hecho de regresar a Argentina le genera cierto estrés debido a que considera que hay ciertos estándares de belleza y corporales con los que se deben cumplir socialmente, los cuales, en el caso de México simplemente no existen, por lo que aseguró sentirse de mucho más libre de presiones viviendo en la capital mexicana.

“Hay una presión social en Argentina que cuando uno emigra se da cuenta, porque se llega el momento de llegar a Buenos Aires y ya te empezaste a estresar ‘te ves fea, te ves gorda’, es horrible decirlo, pero siento que la sociedad argentina es mucho más tóxica que otras sociedades, me pasa que en México me siento una diosa, que me pongo cualquier cosa y no me importa, pero cuando se acerca el momento de ir a Buenos Aires me agarra el miedo de no ser lo suficiente para esa sociedad, pretenden mucho de nosotros, tanto de nuestra imagen corporal, el tipo de cuerpo, el tipo de vestimenta, de respetar ciertos patrones, pero cuando uno emigra todo eso se pierde”, fue el comentario de Milagros Pirán que generó una gran controversia.

Como era de esperarse, el discurso de Milagros Pirán desató un intenso debate en el que participaron cientos de usuarios de redes sociales, el cual, sigue activo hasta el corte de esta redacción, sin embargo, debido a la variedad de posturas ha sido prácticamente imposible que lleguen a un acuerdo.

Luego de todo el revuelo que se originó, Milagros Pirán realizó una nueva publicación en su perfil de Instagram en la que reiteró que la sociedad argentina es complicada, sin embargo, señaló que los referidos estándares físicos y de vestimenta que se manejan en su país han provocado que Argentina sea el segundo país del mundo con más casos de trastornos alimenticios, por lo que considera benéfico haber puesto el tema sobre la palestra.

“Para mí, la sociedad argentina es complicada; somos el segundo país con más trastornos alimenticios en el mundo. Por suerte, tuve la oportunidad de trabajar para ser fuerte y animarme a hablar de estas temáticas que poco se hablan y que tanto sirven para que podamos crecer como sociedad”, escribió la también Health Coach.