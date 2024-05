¿Quién es Patty Ornelas? La mexicana sorprendió al mundo surfeando con un Huipil y dominando las olas

A través de las redes sociales, Patty Ornelas, una surfista mexicana oriunda de Guerrero, se hizo viral porque se subió a la tabla con un tradicional Huipil, captando la atención de todos los internautas, y recibiendo cientos de aplausos por su espectacular forma de dominar las olas.

"Representado mi cultura con mucho orgullo y amor en lo que más me apasiona. Ser mexicana me enorgullece y me hace sentir muy privilegiada de haber nacido en estas tierras. Compartiendo mi cultura para un proyecto que nació en Philippines, perlas del mar", escribió en su video que se hizo viral.