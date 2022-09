Huipiles y rebozos, semanas de trabajo, apropiación cultural y robo; así defienden sus diseños las artesanas de Guerrero y Oaxaca

Uno de los mayores orgullos de nuestro país son las artesanías fabricadas por manos mexicanas y aunque es común encontrar diseños como huipiles y rebozos en las plazas de las ciudades o en zonas rurales y turísticas de estados como Guerrero, Chiapas o Oaxaca, por mencionar algunos, la historia de cada una de estas prendas esconde un sin fin de aspectos que van desde su proceso de fabricación hasta la necesidad de las personas que las ponen en venta e incluso problemáticas como la apropiación cultural o la piratería.

Y es que tanto los diseños holgados con bordados preciosos y coloridos suelen llamar la atención de todo el mundo, por lo que no sorprende ver que los trabajos de mujeres indígenas terminen en otras partes del mundo, ya sea reconociendo el talento mexicano o vulnerándolas al comprar las prendas a bajos precios y revendiéndolos a altos costos, y muchas veces sin dar crédito a quiénes realizaron el trabajo.

La buena noticia es que el avance de la tecnología ha permitido que incluso las zonas más marginadas de México puedan hacer uso de las redes sociales y posteriormente comenzar con la comercialización de prendas hechas a mano y de forma tradicional con técnicas que pasan de una generación a otra, y que con el paso de los años permite que esto sea una forma de ingresos para familias enteras.

Algunos ejemplos de estos maravillosos trabajos son los proyectos "Telar Amuzga", del estado de Guerrero, y "Arte-sano San Juan Colorado!", de Oaxaca, en donde mujeres de diferentes comunidades ven en prendas como los huipiles y rebozos una forma de ganarse la vida. El Heraldo Digital conversó con las líderes de ambas ideas, quienes compartieron en exclusiva el orgullo que sienten de poder compartir su arte con el resto del país y regiones extranjeras, además que reciben el apoyo de celebridades para que más personas conozcan sobre sus diseños.

Desde el pueblo amuzgo, así es el proyecto liderado por mujeres indígenas

Angelina Evaristo Pérez es una mujer originaria de la comunidad Amuzga en Xochistlahuaca, Guerrero, quien con ayuda de su hijo, Vicente Apóstol, pudo conversar con este medio sobre toda la historia detrás del proyecto que hoy acumula más de 100 mil seguidores en Instagram, y cuyos diseños han llegado hasta las manos de famosas como Michelle Vieth, Ludvika Paleta, Lila Downs.

La idea surgió hace 10 años ante la necesidad de ganar ingresos; sin embargo, hasta antes de que "Telar Amuzga" naciera, Angelina viajó a la Ciudad de México para vender todos los diseños que realizaba con ayuda del telar de cintura, pero al no hablar español y al quedarse sin el apoyo de una de sus familiares que la ayudaba con la traducción del amuzgo, el interés por las redes sociales comenzó a ganar importancia y para ello su hijo es la mejor ayuda.

Este es uno de los diseños que han puesto a la venta. (Foto: IG @detelar_amuzga)

Por supuesto, la historia tuvo un giro importante, ya que ahora cerca de 25 mujeres de la comunidad pueden vender sus productos hechos cien por ciento a mano y algo que destacan en su perfil de Instagram es que muchas de las artesanas son madres solteras o con capacidades diferentes, por lo que la venta de sus prendas es lo que las ayuda a salir adelante y conseguir ingresos para algunos medicamentos.

Asimismo, dentro del grupo se ayudan con rifas o donaciones para atender casos graves como el de Alicia, quien en abril pasado tuvo que ser operada por un tumor en la muñeca, algo que hasta la fecha le impide continuar trabajando en sus diseños, así como el de otra mujer sorda originaria de San José, que vive en situación de pobreza y soltera, que con ayuda de su madre puede entender los pedidos que se le realizan para poder vender huipiles.

En cuanto a la forma de producción es importante destacar que va desde darle color a los hilos con tintes naturales, o bien comprados en mercerías, hasta llevarlos al telar. De acuerdo con Angelina, la producción de rebozos, blusas o huipiles puede tomar desde un par de semanas hasta más de un año.

"Hay varias prendas, en los rebozos tres semanas; hay unas blusas que son entre una semana a dos y hay unas prendas que son muy laboriosas, que son las más costosas, estas lleva aproximadamente un año hacerlas. Hay unas (prendas) que son muy lisas, que el tiempo menos sería de semana y media en adelante y se puede llegar a un año dependiendo del brocado si es muchísimo o muy elaborado, pues pasa más de un año", traduce Vicente del amuzgo.

Blusa hecha por las artesanas amuzgas. (Foto: IG @detelar_amuzga)

Mujeres de San Juan Colorado; así presumen con orgullo sus prendas

Otro de los proyectos que es muy popular en redes sociales es "Arte-sano San Juan Colorado!", en el que en dos años ya participan más de 15 mujeres de San Juan Colorado, Oaxaca; sin embargo, quien ayudó a que este idea de las ventas de huipiles por Instagram cobrara fuerza fue Fabiola Clavel Santiago, una diseñadora gráfica originaria de Pinotepa Nacional.

En conversación con El Heraldo Digital, cuenta que su pasión por los textiles la llevó a trabajar primero con tres mujeres artesanas a quienes les pidió que le elaboraran un diseño en particular y más tarde el impulso de ayudarlas a hacer justicia frente a los pagos por debajo de los costos reales de las prendas y otros diseños, incluyendo los de algunos diseñadores reconocidos a nivel internacional. Hasta que el grupo pasó de tres miembros a entre 15 y 20 mujeres que ponen en venta sus diseños y que ahora se ven como "una gran familia".

"El hilo por ejemplo, ellas lo tiñen y con eso hacen el telar, hay hilo que ya lo venden hecho y otros que ellas lo hacen; se dividen el trabajo. Hay artesanas que se dedican a sacar el hilo, hay artesanas que lo tiñen, que tejen; todas las familias tienen esa combinación de aprender el oficio", comenta Fabiola.

Diseño hecho con telares. (Foto: IG @a.mano.oaxaquena)

Ahora, los diseños de la comunidad no sólo están en territorio mexicanos, sino que llegaron hasta Singapur, España o Estados Unidos. Por supuesto, el orgullo de las mujeres detrás de estas prendas se hace notorio y sobre ello, Fabiola explica la alegría que les da "que más gente conozca San Juan Colorado, los textiles que se hacen ahí porque es una gran variedad de dibujos, colores y formas las que se pueden hacer con los huipiles".

Y al igual que con las artesanas amuzgas, sus huipiles han llegado a las manos de grandes celebridades como Ana Brenda, Ludwika Paleta e Ilse Salas, por supuesto, cuando las mujeres vieron el impacto que esto tiene para su comunidad y cultura la emoción se hizo presente. "El pueblo estaba emocionadísimo", agrega al recordar lo que sintieron cuando vieron que sus creaciones las lucen artistas.

Estafas y apropiación cultural; los retos a los que se enfrentan las artesanas

Las líderes de ambos proyectos destacaron que uno de los principales retos a los que se enfrentan al vender sus diseños es a las estafas, a visitas de personas que viajan hasta las comunidades para robarles o comprar prendas a bajos costos y revenderlos a precios elevados, algo contra lo que muchas veces no pueden hacer nada por el poder de las grandes empresas.

Con ayuda de su hijo Vicente, Angelina, recordó que hace un par de semanas un grupo de personas llegó a la comunidad "y de repente juntaron a varias artesanas para comprarles los huipiles y todo esto, pero dentro de esto compraron a bajo costo y a aparte de esto, les robaron a varias las piezas". Por otro lado, reafirman una de las problemáticas de las que más se suele hablar sobre los diseños de mujeres indígenas.

"También hay grandes empresas que hacen lo mismo, vienen a explotar, a comprar, pero a muy bajos precios, engañando y ya después se van y empiezan a decir que las cosas son suyas. Por las grandes plataformas que tienen es muy difícil hacerles la lucha y demostrar de dónde se hace, de dónde somos".

Así lucen los detalles de las prendas. (Foto: IG @a.mano.oaxaquena)

Por su parte, Fabiola recuerda que no ha visto plagios de los bordados de San Juan Colorado; sin embargo, las artesanas con las que actualmente trabaja antes llegaron a vender sus diseños a firmas internaciones. "Yo les dije: 'No se me hace justo que ustedes les vendan un huipil en 2 mil y ellas los den en 30 mil', como hacerles conciencia y así empezó", explica.

Orgullo y alegría, así definen ver sus prendas tradicionales por todo el país y el mundo

A pesar de las malas experiencias que han tenido al vender sus artesanías, destacan el orgullo que sienten al ver tanto a mexicanos como extranjeros lucir el trabajo hecho dentro del país y por manos de mujeres. Asimismo, recalcan que la influencia de las redes sociales también ha hecho que celebridades como Ludwika Paleta luzca los huipiles hechos desde dichas regiones, siempre pagando por los precios justos y logrando que ambas cuentas ganen más seguidores.

Sobre ello, el hijo de Angelina destaca: "Siempre nos da mucha alegría a ella el ver que personas externas de la cultura original amuzga porten lo hecho a mano de esta región porque nos hace ver que hay más personas que les gusta la cultura, que la valoran". En el caso de la actriz, quien en redes sociales siempre presume diseños originales, Vicente agrega que la buscaron, incluso con la intención de pagarle, pero se negó.

Desde sus redes, la actriz presume el talento mexicano. (Foto: IG @ludwika_paleta)

"Lo que ella hizo fue comprar y después de comprar, ponérselo y mostrarlo. Ella (Angelina) decía que da muchísima alegría porque hay personas que no son mexicanas, por ejemplo ella, son de las personas que más apoyan, que más valor le dan a la cultura mexicana", destacan.

Sin embargo, el panorama no siempre es el mismo y hay ocasiones en las que famosas van a comprar a bajos costos "y luego dicen que ellas apoyan directamente a las artesanas, cuando es mentira; comenta mi mamá que lo que hacen es robar, en lugar de apoyar", concluyen Vicente y Angelina.

