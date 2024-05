Marchas y movilizaciones hoy, viernes 17 de mayo 2024

AGENDA DE MOVILIZACIONES VIERNES 17 DE MAYO 2024.

MARCHA:

COMUNIDAD LÉSBICO, GAY, BISEXUAL, Transexual, TRANSGÉNERO, TRAVESTI, INTERSEXUAL, QUEER, ASEXUALES Y PA SEXUAL (LGBTTTIQA+).

HORA: 19:00

LUGAR: Glorieta de las Mujeres que Luchan.

MOTIVO: Marcha conmemorativa “¡Ni un asesinato más contra las personas LGBTTTIQAP+!”, para recordar a las víctimas y exigir justicia por los asesinatos de integrantes de esta comunidad; así como concientizar a la sociedad sobre el respeto hacia sus derechos humanos y a la diversidad de género.

RODADA CICLISTA:

NI UN REPARTIDOR MENOS.

HORA: 19:00

LUGAR: Centro Comercial “Manacar” en Av. Insurgentes Sur y Av. Río Mixcoac s/n., Col. Insurgentes Mixcoac.

RUMBO A: Lugar por definir.

MOTIVO: Rodada “En bici, con ritmo y protestando”, para exigir calles más seguras para los ciclistas en la Ciudad de México.

CONCENTRACIONES:

ECO CALLING.

HORA: 13:00

LUGAR: Explanada de la Estela de Luz en Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo

MOTIVO: Plática “¡Vámonos de Pinta!”, en el que darán a conocer los “17 Objetivos de Desarrollo Sostenible” para llegar al año 2030 y la “Agenda de Trabajo para los Jóvenes de la Ciudad de México”.

TRABAJADORES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 13:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen el pago de dígito sindical y su adición al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX).

AGRUPACIÓN ESTUDIANTIL "JAIME TORRES BODET 13 DE MAYO".

HORA: 13:30

LUGAR: Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) No. 4 Av. de las Granjas No. 283. Col. Jardín Azpeitia, Alc. Azcapotzalco.

MOTIVO: Se concentrarán al exterior del plantel para trasladarse al lugar donde realizarán su evento de “pre aniversario”

OBSERVACIONES: Se prevé la presencia de organizaciones estudiantiles de escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

FAMILIARES, AMIGOS Y COLECTIVAS DE LA COMUNIDAD LESBICA AUTONOMA.

HORA: 16:00 hrs.

LUGAR: Palacio de Bellas Artes - Hemiciclo a Juárez.

MOTIVO: Exigen Justicia para Renata y Maya arrolladas por una unidad del metrobús el pasado dia 10 de abril en Eje 2 Nte. Manuel Gonzalez y Guerrero.

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL (MORES).

HORA: 16:00

LUGAR: Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Donceles No. 100, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen el pago inmediato de la Jornada Ampliada, así como el cumplimiento del compromiso que la misma Autoridad Educativa Federal hizo en un comunicado donde afirmaba que pagaría los adeudos del 2022 y 2023.