Exhiben a juez en cero impunidad por favorecer a exgobernador de Tamaulipas

En la sección “Cero Impunidad” del informe quincenal de seguridad, se exhibió el caso de un juez que favoreció a un presunto delincuente, al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que es el juez séptimo distrito en el Estado de Tamaulipas con residencia en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López.

Sigue leyendo:

Apelarán sentencia absolutoria y de libertad contra tío y presunto abusador de niña de 4 años

Exhiben en la Mañanera a jueces que favorecen a presuntos delincuentes

El juez concedió suspensión definitiva a Francisco Javier "N". Foto: YouTube/Gob de México

“En el caso de jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos este caso, se trata de Francisco Javier, N, exgobernador de Tamaulipas, él es investigado por delincuencia, organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Aquí el juez séptimo distrito en el Estado de Tamaulipas con residencia Reynosa Juan Fernando Alvarado López el 25 de abril le concede una suspensión definitiva a Francisco Javier N para que no se le ejecute una orden de aprehensión que hay en su contra, por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de lavado de dinero, por lavado de dinero y defraudación fiscal y otro de los efectos de esa suspensión es para que no pierda sus derechos políticos electorales y no se ha declarado prófugo de la justicia”, apuntó

“El juez Alvarado López consideró que atendiendo la apariencia del buen derecho, dicha medida suspensión no contraviene disposiciones del orden público, ni se sigue perjuicio al interés social. Aquí el juez cual utilizó como fundamento legal, el reciente criterio jurisprudencial del pleno regional en materias penal y de trabajo centro norte, publicado en el semanario judicial el día 5 de abril de 2024”, indicó.

En otro tema, el subsecretario resaltó la vinculación a proceso de René Gavira Segreste, exdirector administrativo de Segalmex, acusado por el fraude de 142 millones de pesos a la paraestatal.

Gavira fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

BRC