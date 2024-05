¿Qué hacer para ayudar a las aves silvestres y que no mueran por calor extremo?

Las altas temperaturas que actualmente se registran en casi todo el territorio nacional no solo afectan a los seres humanos, en redes sociales, activistas han denunciado que el calor ha terminado con la vida de decenas de aves silvestres, principalmente en el estado de San Luis Potosí, el cual alcanza un clima superior a los 40 grados, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional. En este contexto, organizaciones civiles se han unido para compartir recomendaciones que podrían salvar la vida de las especies.

Una de las organizaciones que ha difundido tips para ayudar a las aves a no morir por golpe de calor es Selva Teenek Ecopark, la cual ha utilizado sus redes sociales para compartir recomendaciones que las personas pueden implementar y que ayudarían a las especies a no morir por las altas temperaturas. Aquí te compartimos algunos consejos, que no implican gastar de más, con los que podrás ayudar a las aves silvestres.

¿Cómo ayudar a las aves ante el calor extremo?

Las aves pueden morir por golpe de calor. Foto: Pixabay.

La principal recomendación, para las personas que estén interesadas y tengan la posibilidad, es colocar bebederos en árboles y domicilios. Se aconseja que los recipientes no sean tan profundos o, en caso de que sí lo sea, lo mejor es que se coloque una roca en medio del agua, para que las aves puedan pararse sobre ella y tomar líquido. De esta manera, las personas pueden contribuir a que las especies se mantengan hidratadas y no sufran un golpe de calor.

En caso extremos, cuando una persona note la presencia de un ave desorientada, lo recomendado es ayudar al ejemplar y resguardarlo de los rayos de sol. Para hacerlo se necesita una caja de cartón; la persona deberá capturar al ave con la caja - la cual debe tener pequeños orificios para que ingrese el aire - y resguardarla por unos breves minutos, al mismo tiempo que, con ayuda de un atomizador o con la mano, se le deberá rociar agua en el cuerpo del pájaro, pero se debe evitar sumergir al ave en agua o exponerla al aire acondicionado.

¿Cómo detectar golpe de calor en un ave?

Los bebederos se pueden hacer en cualquier recipiente pequeño. Foto: @elciempies

Otros activistas también han exhortado a la población, principalmente a las personas que viven en zonas con temperaturas de más de 40 grados, a estar al pendiente del comportamiento de las aves, ya que es crucial para detectar un posible golpe de calor y prevenirlo, para garantizar la vida de la especie. Los síntomas más importantes son: