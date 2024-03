Senasica detecta brote de influenza aviar AH5N2 en aves para consumo humano de Michoacán

La tarde de este miércoles 27 de marzo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó sobre la detección de un brote de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) AH5N2 en una unidad de producción familiar de libre pastoreo en el municipio de Huetamo, Michoacán.

Motivo por el cual se iniciaron los mecanismos preventivos necesarios para aislar el brote y evitar que otros especímenes mueran a causa de la enfermedad. Asimismo, aunque no lo confirmaron en el comunicado oficial correspondiente, en la imagen adjunta se puede ver un pollo siendo atendido por el personal sanitario.

Sigue leyendo:

Alerta en China: confirman muerte de una mujer tras contagiarse de gripe aviar

Gripe aviar: muere mujer de 63 años tras contagiarse de dos cepas; se activan las alarmas

Brote de influenza aviar en Michoacán

De acuerdo con la Senasica, al lugar acudieron elementos de la Dirección General de Salud Animal (DGSA), quienes cuarentenaron la zona, aplicaron las medidas contraepidémicas necesarias para desactivar el brote e iniciaron con tareas de recolección de muestras de aves silvestres de la región.

Esto último para aplicar pruebas de laboratorio y, de esta manera, identificar el posible inicio del virus, pues, conforme a lo reportado por el veterinario que inició con la investigación del caso, de un grupo de 120 pollos, ya han muerto 117.

Por su cuenta, el Senasica informa que, como se trata de un evento aislado que no afecta a la producción industrial de alimentos de avicultura comercial, la influenza aviar, al menos en este caso, no representa un riesgo para los suministros de pollos.

"No hay granjas avícolas comerciales registradas en por lo menos 100 kilómetros a la redonda, por lo que el brote no compromete el estatus zoosanitario de nuestro país"

Sin embargo, el Servicio exhortó a los productores avícolas de México a no bajar la guardia y fortalecer las medidas de bioseguridad en sus unidades de producción avícola, tanto familiares, como comerciales, con el propósito de mitigar el riesgo de infecciones en aves domésticas.

¿Qué es la influenza aviar AH5N2?

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la influenza aviar AH5N2 o 'gripe aviar' es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae.

Normalmente esta enfermedad no es zoonótica, es decir, no se transmite de animales a humanos, pero es letal para las aves y, si no se toman las medidas necesarias, es sumamente transmisible. Además, este virus fue detectado por primera vez en México en 1994 y erradicado en 1995, por lo que es de suma importancia mantener las condiciones apropiadas para no propagar dicho virus entre productores.