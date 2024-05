Temperatura rebasan los 44 grados en Chiapas, Protección Civil inicia operativo de hidratación

De acuerdo a la Secretaría de Protección Civil las temperaturas en Chiapas han oscilado entre los 40 y 44 grados centígrados en las últimas horas.

El municipio de Ostuacán registró 44 grados, que lo posicionó como el más caluroso esta semana. Durante la sesión, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dio a conocer que se mantendrán altas temperaturas en diversas regiones de la entidad.

Este día fue catalogado como el más caluroso del mes Foto: Especial

Sigue leyendo:

Detienen a Laura "N", la niñera que entregó muerto al menor que cuidaba en Chiapas

Willy Ochoa regresa a Las Rosas y promete erradicar el miedo y la inseguridad en Chiapas

Temperaturas de más de 40 grados en Chiapas

Para la Istmo-Costa, Metropolitana y Norte se esperan temperaturas entre los 40 a los 43 grados centígrados, lo cual se convierte en factor para el desarrollo de incendios.

Es por ello que la Secretaría de Protección Civil dio inicio al operativo de hidratación en municipios vulnerables por altas temperaturas.

Entregan aguas en la entidad Foto: Especial

La distribución del vital líquido dio inicio en las regiones Metropolitana y Valles Zoque, proporcionando cinco mil litros de agua beneficiando a 2 mil 500 personas.

El operativo se activó en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Villaflores y Villa Corzo.

Es importante destacar que, las altas temperaturas pueden ocasionar graves consecuencias a la salud como: insolación, desmayos, golpes de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades en la piel.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar golpes de calor?

Derivado de esto se recomiendan a la población extremar precauciones y evitar exponerse a los rayos del sol, por tiempo prolongado, además de mantenerse hidratados con el consumo de suficiente líquido para evitar los golpes de calor, evitar asolearse entre las 11 am y 4pm, usar ropa clara, lentes de sol, gorra, sombrero o sombrilla, usar protector solar con factor solar 30 o mayor, consumir frutas y verduras frescas y buscar lugares frescos.

Recomiendan no pasar tantas horas al sol Foto: Especial

Si vas a salir a la calle, no debes dejar esperando en tu vehículo a niños o mascotas, aunque sea por poco tiempo, no dejar bidones con combustible o con residuos, no dejar productos cosméticos como acetona o pinturas que puedan generar un efecto químico, no dejar lentes de aumento o cristales sobre el tablero ya que estos podrían producir un efecto lupa.

Por otra parte, en el caso de los alimentos, el calor favorece el crecimiento de poblaciones de microorganismos, en especial, las bacterias, las cuales aceleran la descomposición de los alimentos, lo que aumenta la probabilidad de contraer enfermedades gastrointestinales.

DRV/TJM