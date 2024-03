A la crisis de Conagua se suma la crisis de vigilancia

A las personas de recursos materiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) les llegó de la dirección la comunicación desde el lunes de que a partir de ahora van a tener que encargarse de cuidar el inmueble de Insurgentes Sur que resultó quemado en 2019 porque los policías de protección federal ya no estarán a cargo de la vigilancia.

Conagua se quedó sin presupuesto, o es lo que alegan los altos mandos de la dependencia, para pagar la vigilancia que fue entregada por parte de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de Seguridad Ciudadana de la CDMX el último día de diciembre de 2021 al Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, es lo que pudo confirmar esta columna.

Era una instrucción del presidente López Obrador que la protección de todas las dependencias de gobierno la brindarán las corporaciones federales. Este martes en la tarde el movimiento aparentemente era normal, pero entrada la madrugada de este miércoles los elementos de la corporación abandonarán las instalaciones y ya no llegarán los relevos.

Conagua sufrió un recorte en medio de las peores sequías y reducción de agua en las principales presas del país de poco más de 9 mil millones de pesos para 2024, respecto a lo ejercido en 2023, es decir un 13 por ciento menos. Tan solo los proyectos de infraestructura de agua potable para este año del organismo sufrieron un tijeretazo de 47 por ciento.

A la crisis del presupuesto, de los proyectos de infraestructura y del desabasto del líquido ahora se suma la crisis de vigilancia, pues hasta ahora no se ha contratado ningún servicio de vigilancia, por lo que serán los propios trabajadores de recursos materiales quienes se encarguen de la logística de seguridad.

***

Finalmente, Morena y PT decidieron ir solos en 3 distritos de la ciudad de México, es decir hicieron a un lado al PVEM. Cada partido iba solo en el distrito 31. Pero antenoche presentaron los oficios para sacar al PVEM e ir Morena y PT solos en los distritos 7, 14 y 29, de acuerdo con información obtenida por esta columna. En los 29 distritos la distribución de votos que acordaron es PT 20%, Verde 26.67 % y Morena 53.33 %.

Eso significa que en la boleta solo aparecerá una vez la candidata Claudia Brugada al gobierno de la Ciudad de México o el respectivo diputado, por lo que al final de la votación, así como se dieron los porcentajes, es como se repartirá el resultado del total que obtenga cada uno de los partidos. En alcaldías van juntos en 15 por separado en Tláhuac. No pues si hay lugares en donde son como el agua y el aceite: no se llevan o simple y sencillamente PVEM no tiene nada mucho qué aportar a Morena y sí mucho que quitarle al partido guinda.

UPPERCUT: Morena dio a conocer el domingo sus listas de los aspirantes a gobernar los municipios del Edomex. Destaca Tlalnepantla de Baz. ¿En serio, Morena no tiene nada mejor para competir por la alcaldía? Quiere regresar el expresidente municipal Raciel Pérez Cruz, considerado como el alcalde que disparó los índices de inseguridad y en contra de quien sigue abierta una investigación por malversación de recursos durante su administración al irse sin aclarar cuentas. Desde 2021, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ha investigado al gobierno municipal de Tlalnepantla, incluidos funcionarios del mandato de Raciel Pérez Cruz, por presunta malversación de 33 millones de pesos y asignación irregular de contratos para el relleno sanitario local. ¿Nadie revisa eso en el partido?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL