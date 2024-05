Willy Ochoa regresa a Las Rosas y promete erradicar el miedo y la inseguridad en Chiapas

“La pacificación de Chiapas no es un discurso político, es una exigencia social, no es cuestión de votos es cuestión de justicia social. Regresé a Las Rosas para demostrar que esta campaña siempre ha sido en serio, a nosotros sí nos importa la inseguridad y el miedo con que viven millones de chiapanecos, nosotros sí estamos empeñados y comprometidos con resolver esta situación, y la gente está dándose cuenta de esto, por eso estamos firmes, y no voy a claudicar”, señaló Willy Ochoa.

Sigue leyendo:

Willy Ochoa: "Esta elección no se trata de votos, sino de justicia social"

Eduardo Ramírez propone creación del instituto de proyectos en Chiapas

Con la memoria aún fresca, Willy Ochoa regresó a Las Rosas, municipio donde sufrió el primer atentado a su integridad, caminó las calles principales, las personas salieron a su encuentro, algunas lo invitaron a pasar a sus casas para exponerle su situación, el miedo y el hartazgo están movilizando la conciencia de las personas, incluso tuvo un par de reuniones con gente de la cabecera y de varias comunidades, para Ochoa, el próximo 2 de junio, el oficialismo puede esperar una sorpresa en las urnas.

Willy Ochoa promete ser la voz de quienes quieren ser escuchados

El candidato del PRI-PAN-PRD exige acciones para la pacificación de Chiapas. FOTO: Especial

En las reuniones, Willy Ochoa fue contundente al manifestar que es y será la voz de quienes quieren ser escuchados, y nada ni nadie podrá evitarlo, porque el valor que me anima es el valor de millones de chiapanecos que salen a trabajar todos los días, la gente sale a trabajar sabiendo que corre peligro, sabiendo que probablemente ese día no ganen nada o ganen muy poco para llevar a su casa, esa valentía y determinación me obliga dijo el candidato a Senador.

"La gente sale a trabajar sabiendo que corre peligro," enfatizó Ochoa. FOTO. Especial

El candidato del PRI-PAN-PRD exige acciones para la pacificación de Chiapas, acciones que corrijan el presente, acciones que den viabilidad a un futuro, e insiste en que debemos recuperar lo que estuvo bien hecho en el pasado y, darle valor a lo bueno que hoy existe.

En esta gira Willy Ochoa visitó los municipios de Socoltenango y Tzimol. FOTO: Especial

En esta gira, que incluyó a los municipios de Socoltenango y Tzimol, “Willy Ochoa remarcó que hay un ánimo creciente en el estado, un ánimo de luchar por la paz, un ánimo de acudir a las urnas, porque la gente está harta de vivir con miedo, y ese es el mejor motivador de la participación ciudadana”, concluyó.

MYPR