Willy Ochoa: "Esta elección no se trata de votos, sino de justicia social"

"Me he dado cuenta de que no solo en el estado, sino también en la capital, hay un abandono por parte del gobierno, una indiferencia hacia el sufrimiento y el dolor de las mujeres, hombres, niñas y niños. Este sufrimiento y ese dolor que veo, lo hago mío", dijo el candidato al Senado de la República, Willy Ochoa, en su visita a la colonia Tierra Colorada.

Ochoa señaló que muchos políticos solo visitan la colonia durante las campañas electorales, y ni siquiera se molestan en observarla porque consideran que, además de estar distante, cuenta con pocos votos. Sin embargo, subrayó que este no es un asunto de votos, sino de justicia, igualdad, paz y desarrollo.

Sigue leyendo:

Paco Rojas del PAN-PRI-PRD va a ganar en Tuxtla: Willy Ochoa

Willy Ochoa aspirante al Senado del PAN-PRI-PRD, destacó las propuestas en seguridad para Chiapas

"Es inaceptable que una comunidad ubicada a menos de 10 kilómetros de la capital del estado sufra el abandono y la negligencia. Tierra Colorada carece de servicios básicos como agua potable, electricidad y atención médica adecuada. Además, no cuenta con una carretera accesible que permita la llegada de ayuda en momentos de necesidad", expresó el candidato de Fuerza y Corazón por México.

Acciones concretas

"Por ello, estamos aquí con ustedes. Nos comprometemos a llevar desarrollo y bienestar, no solo en palabras, sino en acciones concretas. Por eso, estoy cumpliendo mi compromiso de visitar no solo las presidencias municipales, sino también las colonias, ejidos y rancherías de los municipios", agregó.

"Nos comprometemos a llevar desarrollo y bienestar, no solo en palabras, sino en acciones concretas" Créditos: Especial

Finalmente, Ochoa manifestó su convicción de que, de ganar Paco Rojas la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, Tierra Colorada dejará de ser ignorada y recibirá la atención necesaria para que sus habitantes vivan con dignidad."

dhfm