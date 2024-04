Equipo de trabajo del candidato Willy Ochoa sufre atentado

Alrededor de las 8:00 de la mañana de este lunes, el equipo de trabajo del candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Willy Ochoa, sufrió un atentado en el tramo Tuxtla-Arriaga en Chiapas.

El candidato a través de su cuenta X, escribió lo siguiente:

"Hace unos minutos, con armas largas y violencia, sobre la carretera Tuxtla-Arriaga, justo 500 metros antes de la caseta de cobro de Arriaga, un comando armado en una Jeep color gris interceptó a mi equipo de trabajo y lo despojó de uno de los vehículos en los que se transportaba con propaganda rumbo a Suchiate, donde hoy tendremos un encuentro con la ciudadanía. No podemos permitir que la violencia siga como si nada, no nos callaremos ante la situación que vivimos en Chiapas, gracias a Dios, mi equipo se encuentra con vida. No vamos a doblar las manos ante la ola de inseguridad que todos vivimos en el estado. Por favor, extremen precauciones cuando salgan a carretera".

Sigue leyendo:

Willy Ochoa, candidato al Senado, acusa que inicia campaña sin seguridad pese a intento de secuestro

La candidata a la gubernatura por Chiapas por la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, Olga Luz Espinosa Morales, condenó los hechos.

A raíz de ello el candidato pidió seguridad Créditos: Especial

"Condenamos todas las formas de violencia, condenamos todas las formas de violencia que están sucediendo pero sobre todo cuando queremos hacer democracia y queremos hacer política estos que yo ya lo veo como amedrentamiento en contra de Willy porque le pasó en Villa Las Rosas y ahora en Arriaga esto no puede ser posible".

Este seria el segundo incidente que sufre el candidato al Senado, el primero fue el pasado 23 de febrero antes de arrancar la campaña en donde él iba a bordo y los interceptaron en el tramo Las Rosas-Teopisca.

A raíz de ello el candidato pidió seguridad por lo que le enviaron a elementos de la Guardia Nacional.

dhfm