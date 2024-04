Layda Sansores afirma que Campeche está mejor sin policías: “está requetetranquilo”

Entre risas, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, afirmó que su estado está “requetetranquilo” e incluso mejor “sin la policía”, en referencia a las protestas en su entidad de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

En entrevista en Palacio Nacional, al terminar la Mañanera, en la que participó junto a los gobernadores de la 4T, la mandataria estatal confió que la crisis del gobierno con las policías estatales servirá para limpiar esa corporación de mandos que quedaron del gobierno del priista Alejandro Moreno, “Alito”, a quien llamó “la mano negra”. A la gobernadora se le preguntó cómo va el asunto de la policía en su estado y aseguró que está muy tranquilo.

“Pues mi estado está requetranquilo, eso lo curioso, creo que sin policía, más tranquilo, menos delitos”, contestó.

Dijo que las movilizaciones son por parte de mandos policiacos que responden a "Alito". Foto: Especial

Sobre la movilización de los policías, dijo que son impulsadas por mandos policiacos que responden a “Alito”, sin embargo, descartó que le preocupe.

“No nos preocupa, cada vez se adhieren más, 489 buenos policías que ya se unieron a la Academia, donde están concentrados los buenos policías. Creo que esto nos va a servir para limpiar la cabecillas son altos mandos del gobierno de Alito.

“Entonces, la corrupción a todo lo que daba, todo lo demás es un pretexto, no tuvimos heridos. Esto de las chicas que violaron, pero no vimos en dónde. Lo más grave que he visto es una fisurita en un dedo, fue más el estrés”, dijo.

La gobernadora adelantó que realizará una revisión de carácter administrativo para que no se pague el sueldo a los policías que falten a su trabajo.

“Algunos policías están inquietos porque el movimiento va para abajo, no hemos hecho ninguna represión, pero lo que si hay que ver es la parte administrativa, quien no trabaja, pues que no se le pague”, expresó.

