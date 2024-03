AMLO expresa su apoyo a Layda Sansores; “hay mano negra” en manifestaciones, acusa

Al expresar su apoyo a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los policías estatales inconformes a que negocien y no se dejen manipular porque hay “mano negra” con propósitos politiqueros.

“El asunto de Campeche, todo nuestro apoyo a Layda Sansores”, expresó al final de la conferencia de prensa matutina.

Sigue leyendo:

Caída de puente en Baltimore deja 2 mexicanos desaparecidos, informa AMLO

Se reactiva incendio en Jilotzingo en Edomex

-¿Qué va a pasar con la titular de Seguridad Estatal?, se le cuestionó.

-Que lo resuelvan allá, pero sí dejar de manifiesto que le tenemos toda nuestra confianza a la gobernadora Layda Sansores.

López Obrador también externó su apoyo a las policías, “recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Layda, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos y que no se dejen manipular”.

Acusó que hay “mano negra” de los politiqueros.

“No puedo hablar de quién, pero entonces que no se dejen manipular. Y a los manipuladores también mandarles un mensaje que jueguen limpio, se ven mal, pero además se les revierte porque todo eso que hacen tienen un efecto de bumerang”, dijo.

Recomendó a los policías estatales que le tengan confianza a la gobernadora ya que si hubo abusos de autoridad se van a castigar.

“Lo que está sucediendo en Campeche fundamentalmente es una manipulación con propósitos politiqueros, son los corruptos los que están detrás ¿más claro? Ya no porque no me vayan a cepillar”, finalizó.