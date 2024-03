Se reactiva incendio en Jilotzingo en Edomex

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el incendio en Jilotzingo se reactivó y que se tiene un registro de 116 incendios activos —de los cuales 20 son en el Estado de México— por lo que han desplegado más de 6 mil elementos y tres helicópteros.

En la conferencia de prensa matutina, destacó que hasta el momento se reportan cuatro fallecimientos y que el tema se abordó durante la reunión matutina del gabinete de seguridad.

Aseguró que quienes están trabajando para apagarlos, son especialistas. Foto: Especial

“El registro hasta el día de hoy es de 116 incendios en distintas partes del país y, en efecto, donde hay más incendios registrados es en el Estado de México y está trabajando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, Protección Civil, las autoridades locales, municipales y se está avanzando”, detalló.

Dijo que en el caso del Edomex el incendio en Valle de Bravo ya se había controlado al igual que el de Jilotzingo, pero este último se reavivó.

“Están trabajando tanto de la Comisión Forestal como estas secretarías de las Fuerzas Armadas, alrededor de seis mil elementos y se están utilizando helicópteros y se está atendiendo el problema”, refirió.

Se analizan las causas de los incendios en México

El presidente López Obrador señaló durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional que aún se analizan las causas de estos incendios en el territorio mexicano.

“Tendríamos que ver si son incendios provocados o es por la situación de sequía y quiénes no tienen cuidado y provocan los incendios sin que haya detrás un motivo, que no lo descarto, el de las empresas que fraccionan, que se dedican a hacer vivienda, antes se provocaba porque la costumbre era quemar el bosque para que con la lluvia apareciera el pasto, para que no haya más, ya sea bovinos, borregos, se acostumbraba a eso y se producían grandes incendios, descontrol, pero también los intereses inmobiliarios están ahí”, explicó.

Detalló que el lunes durante su gira privada de trabajo por el Estado de México, instruyó al general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, para que se desplegaran a más elementos federales para sofocar los incendios.

BRC