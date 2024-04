Layda Sansores destituye a 9 policías por protestas en Campeche

El conflicto entre policías estatales y el Gobierno del Estado de Campeche ha cumplido 18 días desde su inicio en marzo de este año, las posturas de ambas partes se mantienen firmes este martes 2 de abril, sin embargo en punto de las 11 de la mañana, la gobernadora, Layda Sansores San Román envió un mensaje a los ciudadanos y a los policías disidentes que mantienen tomadas las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

En el mensaje dado a conocer por redes sociales la titular del ejecutivo estatal anunció el inicio del proceso de baja contra 9 elementos policíacos inmiscuidos en la manifestación, argumentando que se trata de policías quienes han sido señalados por extorsionar a la ciudadana y violentar a mujeres desde sus funciones como uniformados.

"He decidido enfrentarme a nueve canallas corruptos y que han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar y extorsionar a la ciudadanía, hemos iniciado el proceso de baja y denuncias de sus delitos. No vine solo a ser gobernadora, vine a combatir la corrupción como lo ha hecho nuestro presidente, ustedes el "chevy", el "chetos", el "charmin", no volverán a pertenecer a la policía porque queremos que la policía se limpie de gente como ustedes, una vez destituidos de su cargo nunca jamás volverán a pertenecer a la corporación", afirmó la gobernadora.

De igual manera la gobernadora Sansores San Román fue enfática en señalar que aunque aseguren lo contrario los disidentes y el gobierno estatal han mantenido dialogo e incluso se han tomado acuerdos que exceden las peticiones plasmadas en el pliego petitorio entregado en días pasados a la administración estatal. Que no les digan que no hay dialogo, afirmó la mandataria y afirmó que todos quienes se han acercado han tenido respuesta y entablado negociaciones.

Layda Sansores denuncia intromisión de partidos políticos en protestas

Sin embargo la ex alcaldesa de Álvaro Obregón también denunció la intromisión de los partidos políticos y líderes de estos, a quienes llamó amos y lobos disfrazados de ovejas encargados, según ella, de manipular a personas con dineros de dudosa procedencia y oscuros para alimentar sus ansias de poder, lo anterior haciendo referencia al ex gobernador Alejandro Moreno y el ex alcalde Eliseo Fernández, prófugo de la justicia a quien calificó con una silueta parecida a la de la muerta al haber sido vinculado con los hechos violentos que cobraron la vida de dos de sus ex colaboradores. De igual manera afirmó que el ex diputado federal, José Luis Flores Pacheco de quién dijo sirve a un ex gobernador.



Envió un mensaje a los disidentes a quienes dijo “Soy la misma Layda que duplicó los salarios y qué implementó las bodycams, está en juego continuar con el camino de la transformación del estado”

Durante su mensaje también dijo que no habrá represalias para los elementos que siguen en protesta y con la ley en la mano darán de baja a los policías que sean necesarios para erradicar la corrupción y el acoso.