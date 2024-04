Eclipse solar 2024: ¿Habrá clases el lunes 8 de abril en CDMX y EDOMEX?

Durante las últimas horas alumnos y padres de familia de escuelas de nivel básico en la Ciudad de México y el Estado de México se han cuestionado de manera recurrente si habrá alguna modificación en la fecha del regreso a clases posterior a las vacaciones de Semana Santa debido al eclipse solar que ocurrirá el próximo lunes 8 de abril, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que esta duda entre los alumnos y padres de familia surgió debido a que en distintas entidades del país las autoridades escolares anunciaron la suspensión de actividades durante el lunes 8 de abril para proteger a los menores y para que disfruten de este evento astronómico junto a sus familias, sin embargo, en el caso de la Ciudad de México y el Estado de México el regreso a clases se mantiene para el lunes 8 de abril, tal y como está previsto en el calendario del ciclo escolar 2023-2024.

El lunes 8 de abril ocurrirá un eclipse solar que será visible en todo el territorio nacional. Foto: Pixabay

Es importante señalar que, la mayoría de los estados que decidieron suspender el regreso a clases el próximo lunes 8 de abril es porque en dichos territorios se podrá apreciar el eclipse de sol en su máximo esplendor, es decir, apreciarán la fase total del eclipse solar, mientras que en la capital mexicana y en el Estado de México solo se cubrirá el 79 por ciento del disco solar durante la fase máxima.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP), no ha anunciado modificaciones para el regreso a clases en la Ciudad de México y el Estado de México, sin embargo, dicha dependencia sí se ha encargado de difundir las recomendaciones de seguridad para que los alumnos y docentes puedan apreciar el referido evento astronómico sin sufrir alguna lesión ocular o cutánea.

CDMX y EDOMEX no suspenderán clases el lunes 8 de abril. Foto: Cuartoscuro

Entre las referidas recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se destaca el no observar de forma directa el eclipse solar, usar lentes especiales para ver el fenómeno astronómico, además, sugieren emplear el método de proyección como la forma más segura para apreciar este espectacular y esperado fenómeno natural.

¿Qué estados sí suspenderán clases el lunes 8 de abril por el eclipse solar?

Sinaloa suspenderá clases de manera total en planteles de educación básica

Durango solo suspenderá clases en los planteles ubicados en los municipios de La Laguna, Nazas, Gómez Palacio y Lerdo, además, en el Centro Mexicano Francés del Conalep de Gómez Palacio tampoco habrá labores.

Nayarit también anunció la suspensión de clases durante todo el lunes 8 de abril de 2024

En Coahuila se informó que solo se suspenderán las actividades en nivel preescolar y en educación especial durante el lunes 8 de abril de 2024 A

Aguascalientes y Tlaxcala dieron a conocer que no se suspenderán las actividades en planteles de educación básica, sin embargo, quedará a criterio de los padres llevar o no a sus hijos, además, se informó que, en caso de faltar, los alumnos no tendrán ningún tipo de repercusión.