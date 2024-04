VIDEO: hacían rapiña en un camión accidentado en Arco Norte y chofer les da inesperada lección

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto en el que el conductor de un tráiler, cansado de que la población robara sus mercancías, optó por seguir avanzando con su unidad accidentada. Los hechos ocurrieron en la caseta de Atlacomulco, en Estado de México, donde la unidad pesada choco y la caja que transportaba se abrió, ocasionando que los habitantes de la zona se acercaran para hacer actos de rapiña.

De acuerdo con la denuncia, en redes sociales, el conductor del camión tuvo un percance vial, lo que derivo en que decenas de personas se acercaron a la unidad y la abrieron, esto con la intención de robar el material que transportaba. Sin embargo, el chofer del tráiler no permitió esta situación, por lo que optó por subirse a su unidad y arrancar, pese a que los vecinos de la zona aún se encontraban dentro del vehículo pesado.

Conductor de tráiler arranca con los vecinos dentro de la caja

Las imágenes, difundidas en internet, muestran que el conductor del tráiler dio marcha a su unidad cuando las personas aún se encontraban dentro del vehículo, por lo que algunas optaron por saltar y tuvieron que abandonar las mercancías que estaban robando; por su parte, otros vecinos prefirieron no saltar, por temor a salir lesionadas, y se fueron dentro de la caja de la unidad pesada. Hasta ahora, no se sabe qué pasó con los vecinos que no bajaron del camión, pero internautas señalan que pudieron descender del carro metros adelante.

No sé sabe qué día ocurrieron los hechos, ni cuál fue el percance que sufrió el conductor del tráiler. Actualmente, ninguna autoridad mexiquense se ha pronunciado al respecto de este accidente. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer mayor información sobre el suceso, así como los actos de rapiña cometidos por los habitantes de la zona. En redes sociales, decenas de personas han felicitado el actuar del conductor de la unidad pesada, al no permitir que los vecinos robaran las mercancías que transportaba.

Internautas felicitan al conductor del tráiler

Los vecinos realizaban actos de rapiña. Foto: captura de pantalla.

"Ojalá ese tráiler no pare hasta Campeche"; "El hambre en su máxima expresión"; "Debería ser legal actuar contra la rapiña"; "Prácticamente son accidentes provocados. Ya los mismos habitantes ponen puas o picos o maltratan el pavimento para el robo"; Mejor perder la mercancía que dejar que la roben"; "Que bueno por rateros", fueron algunos de los comentarios que recibió el video en redes sociales como X, antes Twitter.

De igual manera, los usuarios de internet han pedido que se refuerce la seguridad en las principales vías del país, ya que aseguran que, diariamente, decenas de camiones accidentados son víctimas de rapiña y otros delitos.