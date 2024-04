Promueve amparo la defensa legal del hermano de “El Mencho” por retención ilegal

Tras no ocurrir su excarcelación del penal del Altiplano, Almoloya de Juárez, la defensa legal de Abraham “N”, alías “Don Rodo”, concretó un amparo contra su retención ilegal. El recurso lo ingresaron ante un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.

El acto reclamado en el mismo es la retención ilegal y como actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, contra el hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El mismo tuvo el folio de registro 7243712/2024 y con horario de 13:03 horas.

El equipo legal de “Don Rodo” recordó que a las 3:27 horas del domingo, un juez federal adscrito al penal del Altiplano determinó su no vinculación a proceso, por los delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

“Se dictó auto de no vinculación a proceso en su contra y el Juez de la causa ordenó su inmediata libertad, siendo el caso que se comunicó con el suscrito un familiar del citado OSEGUERA CERVANTES, quien me señaló que hasta el momento no lo han dejado salir del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, se integró en el documento.