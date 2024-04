AMLO advierte que no habrá "carpetazo" en caso de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este viernes que no habrá “carpetazo” en el caso Ayotzinapa aun cuando su gobierno concluye en cinco meses; incluso, dijo que prevé que le dé tiempo de resolver ese caso antes de entregar la banda presidencial en 1 de octubre de este año.

En ‘la mañanera’ en Palacio Nacional, el mandatario dijo que confía que la reforma a la Ley de Amnistía que aprobó esta semana el Congreso ayudará a romper el “pacto de silencio” entre los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

-¿Va a estar vigente esta reforma cuando se reúna con los padres de Ayotzinapa? -preguntó la prensa.

“Sí, yo espero que sí, esa ley nos va a ayudar mucho para el caso Ayotzinapa y para otros casos, pero fundamentalmente para el caso Ayotzinapa porque de esa forma van a poder declarar, dar testimonios, quiénes participaron en la desaparición de los jóvenes y que están amenazados, temerosos y con esa ley se les puede proteger, siempre y cuando nos ayuden informando qué sucedió, romper el llamado pacto del silencio”; djo.

Aseguró que la Ley Amnistía apoyará a llevar a la justicia a los culpables del caso Ayotzinapa

López Obrador reiteró que tienen pruebas para volver a abrir expedientes a los presuntos responsables del crimen, pero que fueron liberados de prisión argumentando que fueron torturados.

“Sí, sí, nos importa mucho saber donde están los jóvenes”, dijo. .

-Cree que le dé tiempo, presidente -le dijo la prensa.

“Sí, estamos trabajando en eso. Además hay algo que debe de saberse para que no estén pensando quienes participaron en estos hechos tan inhumanos, injustos que ya nos vamos a ir, y que nos van a poner obstáculos para que no avancemos, porque el otro día estaba escudando a alguien que ya me estaba quitando hasta un mes. No, me faltan cinco”, dijo.

El mandatario mexicano mandó un mensaje a quienes piensan que como se acabará su gobierno habrá impunidad.

“Aprovecho para que lo sepan, nosotros no vamos a dar carpetazo. No es que ya nos fuimos y ya, no, no, y yo espero que en el tiempo que nos falta podamos avanzar. Está como otros que expresan ya ustedes se van y nosotros nos quedamos, como es eso, yo también me voy a quedar, no en el gobierno, pero me quedo en México igual como se va a quedar otro mexicano, porque están con esa idea. Total, ustedes ya se van, pero nosotros nos quedamos, a dónde nos vamos, pues a nuestras casas, igual que ellos”, declaró.

Resaltó que quiere que “quede claro que una cosa es que me retire de la política, que me jubile y otra cosa es que me desaparezca o que no viva en México, igual que mis adversarios que viven aquí porque no sé si han escuchado ustedes eso, ya se van y nosotros nos quedamos”.

AMLO justifica colocación de vallas en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que, previo a la movilización por los 43 normalistas desaparecidos, blindaron con vallas metálicas el Palacio Nacional para evitar que “provocadores” vandalicen el edifico y el tema se aproveche con fines electorales.

En la conferencia ‘mañanera’ de este viernes en Palacio Nacional, dijo que los padres y simpatizantes de los estudiantes son libres de manifestarse, y reafirmó su compromiso de recibirlos después de las elecciones del 2 de junio.

López Obrador reafirmó su compromiso de reunirse con padres de los normalistas

“Nosotros, lo que hacemos es que protegemos el Palacio porque hay muchos provocadores, entonces tenemos que prevenir. Hay quienes quisieran que haya escándalos y más en este tiempo, como estamos a cinco, seis semanas de las elecciones pues es mejor cuidar el Palacio, prevenir, pero ellos son libres y por lo mismo estoy esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos”, dijo.

El mandatario federal también aclaró que el gobierno no ha frenado la búsqueda de los normalistas desaparecidos desde el 2014 y que se llegue a la verdad de los hechos.

“No quiere decir que no estamos trabajando en la búsqueda de los jóvenes, lo hacemos todos los días, todos los días estamos haciendo muchas cosas con ese propósito de encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad, y ese es mi compromiso, nada más que no queremos que se utilice este asunto tan justo con propósitos politiqueros porque hay mucho falsario, mucha simulación”, señaló.

Advirtió que en la escena pública hay quienes se dicen de izquierda, defensores de derechos humanos, ambientalistas y no lo son, pero se disfrazan de ello para sacar provecho del dolor humano y “se dedican a vivir, a medrar administrando conflictos”.

