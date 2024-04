AMLO analiza si realizará “gira del adiós” por el país

El presidente Andrés Manuel López Obrador reculó este jueves sobre su intención de hacer una “gira del adiós” por todo el país para encontrarse los ciudadanos antes de terminar su gobierno; ahora dijo que analiza despedirse sólo con dos actos en el Zócalo capitalino: el 1 y 15 de septiembre.

Durante la Mañanera en Palacio Nacional, dijo que tenía planeado hacer al menos 32 actos por todo el país después de las elecciones del 2 de junio próximo, pero ahora lo analiza porque tiene mucho trabajo pendiente de supervisión de obras de infraestructura, como los trenes Maya, El Insurgente y el del AIFA.

El presidente está anlizando si realizará gira por el país. Foto: Presidencia

¿Cuándo será la gira del adiós de AMLO?

“Lo pensé, porque la gente es muy cariñosa, ahora sí que amor con amor se paga, y antes de irme hacer un recorrido, cuando menos ir a la capital de un estado, 32 actos, pero también ya nos hemos visto mucho y estoy analizando si nada más hacemos el informe del día primero de septiembre, que es el último informe, para informarle al pueblo de México todo lo que se hizo, porque hay muchas cosas que se han hecho y no se saben.

“El día 1 de septiembre, la última vez que estaría en el zócalo, y El Grito”, dijo.

¿Cuándo será la última Mañanera de AMLO?

Dijo que sus Mañaneras se mantendrán hasta el final de su gobierno, hasta el 30 de septiembre, cuando concluye su gobierno en la media noche.

“Será la Mañanera y ya me voy a preparar para entregar la banda y por la noche yo termino. Y al otro día es la formalidad de la entrega de la banda, pero mi mandato concluye”, dijo.

Después de entregar la banda recordó que desparecerá de la escena pública porque se jubilo y ni fotografías dejará que le tomen.

“No voy a participar en ningún acto, no voy a estar en ninguna conferencia, voy a preocupar que no me tomen fotografías, no me voy a fotografía, voy a dedicarme a hacer trabajo de investigación”, adelantó.

AMLO celebra que el TEPJF no canceló las Mañaneras

El mandatario Andrés Manuel López Obrador celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no haya cancelado las conferencias matutinas que realiza de lunes a viernes en Palacio Nacional durante la temporada electoral por la que está pasando el país.

Durante la conferencia de este jueves, el mandatario aseguró que si el TEPJF hubiera cancelado las mañaneras, resultaría como un acto autoritario, puesto que también tendrían que cancelar todos los programas y noticieros donde se habla del actual proceso electoral.

“Sería un acto autoritario cancelar esta conferencia, que bueno que no lo hicieron porque si no nos dejarían sin medios, porque tendrían que cancelar el programa de Ciro, el de López Doriga, el de Loret, Azteca completito, las reuniones de análisis de televisa, todos los noticieros de Fórmula, imagínese, nos quedaríamos sin los escritores de Reforma, ya no podríamos ver la caricatura de Calderón en el Reforma”, indicó.

López Obrador aseguró que no quitar dichas conferencias significa asegurar es la libertad y dijo “no hay que tenerle miedo al debate o a la polémica, es bueno, muchas cosas permanecían ocultas o no se sabían… Antes solo se había lo que le convenía al régimen, controlaban por entero a los medios y esto viene desde la represión porfirista”.

El día de ayer, fue cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la negativa a la suspensión de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que resta del actual proceso electoral federal.

BRC