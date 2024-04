AMLO pide aplicar la justicia pronta y expedita sobre los juicios del gobierno contra Salinas Pliego

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se aplique la justicia pronta y expedita en los juicios del gobierno contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, sobre las deudas en el pago de impuestos, que de acuerdo con el mandatario calculó en más de 72 mil millones de pesos, y el pleito sobre el campo golf que tenía concesionado en Huatulco.

“Lo único que yo les pediría es que resolvieran pronto porque ya lleva mucho tiempo, con todo respeto, que se aplique la justicia pronta y expedita, que no se esperen cinco meses a que termine mi gobierno. Hay un paquete de 22 mil millones más otro que lleva a cerca de 50 mil millones. Eso es lo que está en cuestión. Luego, está el tema del campo de golf”, señaló.

De acuerdo con el presidente, las deudas en el pago de impuestos, son de más de 72 mmdp. Foto: Presidencia

López Obrador indicó que el caso del pago de impuestos ya pasó al Poder Judicial y ahora serán los jueces de los tribunales quienes decidirán si Ricardo Salinas Pliego deberá de pagar los impuestos o no, esto aunque Salinas Pliego ha afirmado que son deudas que le impusieron gobiernos anteriores.

“Ya ni siquiera se va a resolver en el ejecutivo, si no ya está en el Poder Judicial y van a ser los jueces de los tribunales los que tienen que decidir sobre si debe o no debe pagar los impuestos, las cantidades que el SAT está reclamando que se deben de pagar y él sostiene que no, que son deudas que le impusieron gobiernos anteriores”, explicó.

Aunado a ello, el mandatario pidió respeto por parte del empresario, pues el día de ayer lo llamó “gobernícola mentiroso” porque, supuestamente, López Obrador y su gobierno se quieren robar las pensiones.

“Nosotros no somos rateros. Ya conocen mi filosofía. A mí no me importa lo material, no me interesa el dinero. Es necesario para lo indispensable, para lo básico, pero no tengo como aspiración acumular dinero. Respeto a quien tiene dinero porque no todo el que tiene es malvado, hay quienes han hecho sus fortunas con trabajo de conformidad con la ley y merecen respeto y soy respetuoso de todos”, dijo.

BRC