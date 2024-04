AMLO critica informe anual de derechos humanos de EU: "no son serios"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, ese país está en decadencia y debe renovarse, ya que hay señalamientos como los ataques a la Corte que son muy “irresponsable, es una tomadura de pelo, y les afecta mucho, no son serios, son mentirosos”.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional dijo que Estados Unidos tiene una manía de entrometerse en la política interna de otros países e intervenir militarmente.

“No debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos, así ha sido históricamente, y eso también con todo respeto, indica de qué están estancados, anquilosados, decadencia porque tiene que renovarse”, expresó en el salón Tesorería de Palacio Nacionales

Señaló que no trató el tema este martes con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Calificó como “tomadura de pelo” el informe en donde también expresan que hay 20 mil señalamientos a la presidenta de la Corte, Norma Piña.

-¿Ya comentó algo con Ken Salazar, sobre eso presidente, o sobre el informe de derechos humanos que sacó el Departamento de Estado?, se le preguntó.

-No, no, no, no, es que la verdad es muy superficial, no tiene sustento, acotó.

López Obrador dijo que “cómo le vamos a hacer caso si dicen que nosotros promovimos que se difundieran 20 mil señalamientos en contra de la presidenta de la Suprema Corte (Norma Piña) ¿dónde están las pruebas? Es muy irresponsable, es una tomadura de pelo, y les afecta mucho, no son serios, son mentirosos”. Los retó a que presenten las pruebas de los presuntos señalamientos que ha hecho a la ministra. Presidenta Norma Piña.

