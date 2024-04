La industria del maquillaje tiene un impacto negativo en el medio ambiente ¿cuáles son las alternativas?

Según Green Peace, la industria cosmética tiene un impacto ambiental muy grande a nivel global. Desde las materias primas que se utilizan, la producción, distribución y los residuos posconsumo tienen impactos negativos en el medio ambiente, estos tendrían que regularse y volverse sustentables.

El 40% de los residuos de plástico se contribuyen a los empaques de producto. Se calcula que 8 mil millones de kilos de plástico terminan en el mar cada año y menos de una quinta parte del plástico se recicla. Los ingredientes químicos no sólo pueden afectar la salud humana también al ambiente, en este caso el agua.

Los microplásticos se pueden encontrar en productos de higiene y limpieza como exfoliantes, pastas de dientes o detergentes, pero un estudio realizado por Greenpeace Italia detectó que también se encuentran en la mayoría de los productos de maquillaje como rímel, labiales, bases y los polvos faciales.

Sigue leyendo:

El maquillaje que da luminosidad y cubre imperfecciones por menos de 90 pesos: está avalado por Profeco

Ojo, has estado aplicando mal el iluminador, este truco le dará más brillo a tu rostro

Existen algunas alternativas como la marca mexicana AORA.

Crédito: archivo

Existen algunas alternativas

El mundo tiene en la mira a la industria del maquillaje por la contaminación que genera. Pero existen algunas marcas de maquillaje que apuestan por la sustentabilidad, como Vera and The Birds, The body Shop y AORA México, esta última es la primera marca de maquillaje mexicana que abraza la sustentabilidad con una visión revolucionaria, 100% libre de plástico.

Actualmente, el daño ambiental de la industria de belleza a nivel global es masivo, con una producción aproximada de 120 billones de empaques, en su mayoría de plástico. Al año 95% de estos empaques son desechados.

Leyenda

¿Qué hace a una marca sustentable?

En México, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE) otorgan el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable), y estos son algunos puntos que vuelven sustentable a una marca.

La marca debe adoptar medidas para reducir la huella ambiental, como la utilización de energías renovables, la optimización de procesos de producción para reducir residuos y emisiones, y el uso de materiales sostenibles y biodegradables. También debe interesarse en el bienestar de las comunidades locales donde opera, garantizando condiciones laborales justas y seguras para sus empleados y proveedores, y contribuyendo al desarrollo económico y social de estas comunidades.