“Es muy probable que sea un montaje”, dice AMLO sobre los encapuchados que pararon a Sheinbaum en Chiapas

“Es muy probable que sea un montaje”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que un grupo de encapuchados en Chiapas detuvo la camioneta en la que viajaba la candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum.

A pregunta expresa, el mandatario dijo que no ha hablado con la exjefa de gobierno, pero se investigará el caso aunque no lo considera "grave". Dijo que de acuerdo a lo que externó el personal de la candidata presidencial no reportó que los encapuchados estuvieran armados.

Sigue leyendo:

Sheinbaum apuesta por industrializar frontera sur de México para atender migración

Claudia Sheinbaum inicia recorrido por Chiapas

El presidente dijo que una comitiva de la candidata no le reportó que fueran armados los encapuchados. Foto: Especial

López Obrador dijo que por la experiencia que tienen en su movimiento cuando sucede este tipo de situaciones y graban “es muy probable que sea propaganda, es propaganda, lo más probable es que sea propaganda”.

Cuestionó que sólo el medio Latinus, de Carlos Loret de Mola, grabara ese momento en Chiapas. Además, el presidente aclaró que no ha hablado con Sheinbaum.

“La conozco bastante bien y sé que es, ya saben lo que pienso, no soy objetivo en este caso, porque la considero muy inteligente, es una mujer con carácter, con aplomo”, afirmó.

Tras se cuestionado si esto se investigaría, el tabasqueño aseguró que sí, pero no considera "que sea algo grave, es lograr este propósito, que hasta yo mismo estoy contribuyendo, el amarillismo", acotó.

También se le insistió en si se trataría de un montaje a lo que respondió: "es muy probable que sea un montaje, muy probable". Cuestionó que cuando ha recorrido el país los que le entregan escritos y se quejan sin taparse la cara.

BRC