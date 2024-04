Agua contaminada: ¿se agotaron los garrafones en tiendas de la Benito Juárez?

El misterio de la contaminación del agua potable en la alcaldía Benito Juárez sigue sin resolverse. El jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, ha asegurado que la situación ya está siendo atendida por las autoridades pertinentes, pero los vecinos denuncian que las afectaciones por la falta de líquido cada vez causan mayores estragos para los habitantes de la zona, así como para los trabajadores y estudiantes que tienen que movilizarse por la alcaldía.

En días recientes, usuarios de internet denunciaron - a través de X, antes Twitter - una supuesta escasez de garrafones de agua en algunos establecimientos de las zonas afectadas por el líquido contaminado. Los denunciantes aseguraron que cada vez es más complicado conseguir galones, tanto en las tiendas locales, como en las cadenas de supermercados. Al respecto, vecinos de la alcaldía compartieron su testimonio sobre la falta de agua potable en, al menos, siete colonias de la Benito Juárez.

Habitantes de la alcaldía piden a las autoridades que se resuelva el problema del agua contaminada. Foto: Luz Elena Morales.

¿El agua de garrafón se agotó en las tiendas de la Benito Juárez?

En entrevista con El Heraldo de México, Marimer, una de las vecinas que se ha visto afectada por el agua contaminada que llega a su domicilio, relató que en las tiendas aledañas a su casa, se han agotado los galones de líquido; agrega que para ella es difícil comprar garrafones, ya que su edificio no cuenta con elevador y ella sola no puede cargar los 20 litros.

"Se agotaron los galones en las tienditas alrededor del Instituto Mora (colonia Extremadura Insurgentes). Para gente como yo, que vivo en 4 piso sin elevador, se complica subir los garrafones", comentó la mujer para este medio. "Este tema lleva más de 3 semanas, primero dijeron que no era nada, luego que era sugestión y luego que siempre si. Los vecinos de la zona estamos hartos", añadió.

Algunos vecinos reportan que hay desabasto de galones de agua en tiendas comerciales. Foto: @Muna_bargan.

Por su parte, Andrea - quien atienda una pequeña tienda en la colonia Extremadura Insurgentes Sur - aseguró que, aunque los garrafones de agua no se han agotado, sí ha visto una mayor demanda de estos productos. La joven, de 22 años, detalló que actualmente vende más de 3 galones al día. Añadió que el abasto que dan las autoridades no es suficiente para los vecinos de la zona, ya que las personas no quieren ni "lavar los pisos" con el agua contaminada.

"No se han agotado, pero si vienen a comprar más (...) yo creo que no les alcanza con lo que dan y la gente tiene que buscar cómo. He visto que compran pipas privadas, pero los que no se organizan con sus vecinos, muchos tienen que salir a comprar (galones) y con eso lavar sus cosas, porque no quieren ni lavar el piso con el agua sucia", aseveró. "Al principio (antes de que las autoridades repartieran garrafones gratuitos) sí pensaba que se iban agotar, pero ahora creo que ya no", sentenció.

En tiendas de la colonia Extremadura es posible encontrar garrafones con agua. Foto: Luz Elena Morales.

Presas del miedo, vecinos de la Benito Juárez prefieren bañarse con agua de garrafón

Al respecto, Arturo, de 62 años de edad, compartió que en su vivienda - ubicada en la colonia Del Valle - no han utilizado el agua contaminada para nada, por miedo a presentar reacciones en la piel. Como él, más vecinos de la zona han lamentado tener que desperdiciar el agua de la llave, esto debido a que la ciudad actualmente está enfrentando una severa crisis hídrica.

"No se utiliza, porque no sabemos qué puede pasar en las manos. No nos dicen con qué está contaminada, ya vamos varias semanas así (...) Nosotros preferimos venir por los garrafones y con eso hacer las cosas (...) Al día si ocupamos más de uno y no alcanza (...) Mi hija tiene a su bebé y lo ha estado bañando con agua del garrafón (...) Queremos comprar una pipa, pero, mientras lo hacemos, tenemos que aguantar así, no queda de otra", dijo.

Vecinos compran garrafones de agua para bañar a los más pequeños. Foto: Luz Elena Morales.

Sumado al testimonio de Arturo, Margarita - también habitante de la colonia Del Valle - agregó que ella y sus vecinos se organizaron para comprar una pipa de agua, ya que temían que el agua de la llave pudiera perjudicar la salud. En redes sociales, algunas personas han reportado reacciones en las manos y el rostro, esto como consecuencia de utilizar el agua contaminada. Hasta ahora, las autoridades capitalinas no han informado sobre estos casos, por lo que se desconoce si el líquido realmente causa alteraciones en el cuerpo.

"Yo no me lavó las manos con el agua de la llave, me da miedo que pueda pasar algo; mis hijos y yo íbamos a casa de un familiar (en la colonia Portales) y allá nos bañábamos", compartió.

Los habitantes de la alcaldía temen lavarse las manos con el agua contaminada. Foto: especial.

Trabajadores y comerciantes: la otra cara de las personas afectadas por la contaminación del agua en Benito Juárez

Rebeca tiene 30 años y, pese a que no vive en la alcaldía Benito Juárez, también se ha visto afectada por la contaminación del agua. La contadora trabaja de lunes a viernes en un edificio en la colonia Del Valle y, en los últimos días, ha tenido que gastar más de 200 pesos a la semana en botellas de líquido y artículos de higiene personal:

"Me da miedo lavarme las manos con el agua de la llave. Antes tomaba agua del filtro que hay en la oficina, pero desde que empezó lo del agua sucia dejé de hacerlo. Ahora traigo mi botella y, cuando se me olvida, prefiero comprar en la tienda (...) también me compre mi gel antibacterial y toallas desinfectantes para las manos", compartió.

Algunas personas prefieren gastar más de 15 pesos al día para comprar botellas de agua. Foto: Luz Elena Morales.

Otra de las personas afectadas por el agua contaminada es Edgar, quien tampoco vive en la Benito Juárez, pero diariamente acude a la colonia Del Valle para vender tacos de guisado. Él, al igual que Rebeca, sufren los estragos de la crisis de líquido y ha tenido que tomar medidas extremas para garantizar que sus clientes no ingieran productos contaminados con el agua.

" Lo que yo hago es que compro el agua para enjuagar aquí los platos. Cualquier cosa que se ocupe aquí los tengo. Ya mejor me las traigo de mi casa (las botellas), para no perder el tiempo aquí (...) Lo más que puedo ya lo traigo de mi casa, para no tener que usar el agua de aquí, dicen que tiene aceites, no sé. Nadie sabe ¿verdad?", puntualizó.

Los puestos ambulantes también han tenido que tomar medidas ante el agua contaminada. Foto: especial.

Actualmente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que los habitantes de las colonias afectadas por el agua contaminada, pueden acudir a las inmediaciones del Parque San Lorenzo - ubicado entre las calles San Lorenzo y Magnolias en la colonia Del Valle - donde se entregan garrafones de agua de forma gratuita, esto mientras el problema de la contaminación es atendido por autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).