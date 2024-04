Descalifica Sacmex análisis de agua en Benito Juárez; Vasa no es un laboratorio de análisis

Luego de que ayer la empresa Vasa señaló que hay restos de combustible en el agua del suministro en la alcaldía Benito Juárez, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) descalificó dichos resultados, pues asegura que ese sitio no es un laboratorio de análisis.

"VASA INSTALACIONES, no es un laboratorio de análisis. El giro de la empresa es instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas para construcciones, como regaderas con filtro. No se dedica al análisis de agua", dijo el SACMEX a través de un boletín, en el que también agregó que no cuenta con la experiencia para realizar pruebas de laboratorio y no está certificada para ello, por lo que los resultados difundidos no son confiables.

Sigue leyendo

Por agua con olor a gasolina, militares lavarán tinacos y cisternas en BJ

¿Falla Mixcoac-Plateros contaminó con gasolina el agua en Benito Juárez?

ElSistema de Aguas señala que en el documento presentado se menciona que se realizó un tratamiento de oxidación férrica más floculación a tres muestras –el SACMEX y la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) han realizado análisis a más de mil 500 muestras en laboratorios especializados– pero no menciona qué método o norma se aplicó para poder determinar la presencia de compuestos orgánicos volátiles

Ya que el tratamiento que se dio a las muestras solo sirve para oxidarla y no para poder determinar compuestos orgánicos volátiles y no todos reaccionan al cloro, por lo que mencionar que son subproductos cancerígenos es incorrecto, ya que para poder determinarlo se requeriría de un análisis por cromatografía de gases-masas y los estándares correspondientes que permitan cuantificarlos, de acuerdo con el Sacmex.