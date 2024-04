¿Falla Mixcoac-Plateros contaminó con gasolina el agua en Benito Juárez?

Desde hace una semana, vecinos de colonias como Del Valle, Nápoles, Nochebuena, entre otras de la alcaldía Benito Juárez, han denunciado que el agua del suministro público emite un olor a gasolina, por lo que han realizado bloqueos en Insurgentes Sur, en demanda de que las autoridades les den una solución.

Ayer, el Ejército instaló dos plantas potabilizadoras y un centro de reparto de garrafones para que los habitantes de esa zona puedan bañarse, lavar trastes, entre otras labores de higiene básica. Sin embargo hay quienes creen que la cercanía de la zona con la recién descubierta falla geológica de Plateros-Mixcoac puede ser la causa de la contaminación en el agua. ¿Es así?

El geólogo y estudioso de la falla Plateros-Mixcoac, Alejandro Méndez, habló del tema, ya que él es uno de los expertos que ha dedicado los últimos meses a estudiar ese fenómeno, que provocó un enjambre de microsismos en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuajimalpa, los cuales iniciaron en diciembre de 2023.

La Secretaría de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha contabilizado daños en al menos 50 inmuebles, de los cuales ocho sí han sufrido daños estructurales tras el enjambre sísmico de diciembre de 2023 a febrero de 2024. Los inmuebles más afectados están ubicados, justamente, sobre la falla señala Méndez, quien mapea ahora ya seis colonias afectadas por la Plateros-Mixcoac.

1. Unidad Lomas de Plateros

2. Torres de Mixcoac

3. Mixcoac

4. San José Insurgentes

5. Insurgentes Mixcoac

6. Molino de Rosas

Sin embargo, el geólogo explicó en entrevista para El Heraldo de México que de diciembre de 2023 a febrero de 2024 creció, además de que los microsismos continuaron en la zona. En este marco, el miércoles pasado, el jefe de Gobierno, Martí Batres, confirmó que el pozo Alfonso XIII, en Álvaro Obregón, es el lugar que originó la problemática del agua con olor a gasolina reportada por vecinos del poniente de la alcaldía Benito Juárez, por lo que fue cerrado este sitio. También fueron cerradas precautoriamente dos industrias que manejan diversos componentes y sustancias en la zona.

Ante esto, el geólogo señaló que "varios me preguntan si la presencia de petróleo en el pozo Alfonso XIII se debe a la Falla Mixcoac", a lo que responde que aún no se sabe, pues se necesita más investigación. Sin embargo, Alejandro Méndez dice que "Personalmente, no descarto que sea un efecto secundario del rompimiento de alguna tubería. He comentado desde hace varios meses que se debe de investigar la zona, ya que los movimientos recurrentes pudieron afectar tuberías y alcantarillado".

El investigador recomendó a las organizaciones que investigan el problema realizar un registro geofísico del pozo para saber a qué nivel entran los derivados del petróleo y sellarlo. Luego, limpiar el pozo. Además de que urgió a que la fuente de los contaminantes debe ser encontrada rápidamente." Si no, la mancha de hidrocarburo crecerá y podría afectar más pozos. La zona tiene suelos arenosos con buena permeabilidad, lo que facilita el desplazamiento rápido de los contaminantes", alertó.