Podríamos decir que la contaminación de agua en Benito Juárez fue provocada, pero esperemos investigación: Brugada

La candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada exigió a la oposición detener la interpretación y la utilización política sobre las denuncias de vecinos de Benito Juárez, quienes mencionan que han recibido agua con olor a gasolina.

Al participar en un encuentro con el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México AC, la morenista señaló que se debe esperar a que avance la investigación.

Espera avance de investigación

Foto: Cinthya Stettin

En ese sentido, dejó en claro que “Yo espero a que se dictamine, que se avance esta investigación, pero no es que el gobierno descuide, no es que el gobierno no esté al tanto del surtimiento de agua, sino pasa esto y veamos quiénes son los responsables”.

No se puede politizar el tema, porque podríamos decir del otro lado, ¿Quién hizo la infiltración de esta sustancia? ¿Quién? Alguien que quería... O sea, son líneas de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que se está investigando de dónde viene, no quiero ir más allá.

Al cuestionarle si esto pudo haber sido provocada, destacó que “pudo haber sido provocada, pero eso es algo que tiene que investigarse, o pudo haber sido un accidente”.

Añadió que “yo me he reservado mucho esperando que haya un avance mayor”.

Rechaza narrativa de la oposición sobre empate en preferencias electorales

Destacó que a la oposición este “tema y la narrativa de la oposición de que me van alcanzando, de que ya me superaron, es mentira”.

“Están súper nerviosos porque les va muy mal a nivel nacional y porque les está yendo mal en la Ciudad de México. Van a perder. Vean los puntos, 14 puntos de diferencia. Alguien que sabe matemáticas, ¿cómo jala esos 14 puntos a estar empatados? O a decir que cada vez ellos van subiendo. Eso no es real”, manifestó.

Asimismo, dijo que “están desesperados, pero yo no veo que tengan futuro; el PAN, PRI y PRD van a perder la Ciudad de México”.

El poder ciudadano será prioridad en seguridad

Foto: Especial

Durante su encuentro con el Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México AC, Brugada Molina afirmó que “el poder ciudadano es prioridad”, por lo que se debe organizar toda la Ciudad de México con Observatorios Ciudadanos de Seguridad.

La morenista señaló que esto es lo que denominamos “cuarto nivel de gobierno, que es el poder ciudadano, que es la participación vecinal y ciudadana para la toma de decisión”.

Reiteró que en los sectores debe haber representantes ciudadanos que estén vigilando las metas que se deben de cumplir, incluso, insistió en que los policías deben ser evaluados mensualmente por los residentes.

La mejor contraloría, el mejor vigilante siempre va a ser el ciudadano. Y al ciudadano no se le puede engañar. Porque el ciudadano sabe. La ciudadanía tiene miles de ojos. Sabe qué hace la patrulla. Sabe si acude o no acude. Sabe en dónde se estaciona. Sabe dónde pasa la noche, etcétera.

Señala importancia de coordinación

Foto: Especial

Reiteró que trabajará en coordinación con la Fiscalía General de Justicia capitalina, y con la Guardia Nacional, “para identificar y detener a los grupos criminales que están amenazando y extorsionan a los ciudadanos”.

Manifestó que “sabemos los puntos donde hay cobro de piso y la gente tiene miedo, y sabemos los lugares en donde quiera que hay economía, es en donde están tratando de llegar”.

Así que vamos a tener como prioridad atender y abatir este delito de extorsión.

Acusa a Taboada de vínculos con Sindicato Libertad

Foto: Especial

Destacó que por desesperación su contrincante, Santiago Taboada se ha reunido con el Sindicato Libertad, quienes extorsionar a empresarios.

Dejó en claro que “bajar la inseguridad en la ciudad no es producto principalmente de las alcaldías, es producto de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía”, así que señaló que “cualquier alcalde o exalcalde que venga a decir que su alcaldía está muy bien gracias a él es mentira, es presumir con sombrero ajeno”.

Añadió que la capital “no se puede blindar”, en referencia al programa de Blindar BJ de su Taboada, “porque tenemos a una cuadra del Estado de México”.

Más bien hay que pensar en acciones metropolitanas, entonces la propuesta de blindar no cabe en esta ciudad porque ninguna alcaldía puede estar blindada porque estamos unidos y atravesamos en toda la ciudad de todas partes.

Reconoce Harfuch trayectoria de Brugada

Foto: Especial

En tanto, el candidato al senado, Omar García Harfuch reconoció que Clara Brugada tiene 40 años trabajando por la Ciudad de México, “se dice fácil, pero trabajar 40 años es conocer la problemática en la Ciudad de México de una manera que difícilmente otros podrían conocer”

Dijo que esto es de “mucho reconocimiento y de mucha admiración, porque lo más fácil es sentarse como funcionario en la absoluta frivolidad, y es diferente estar trabajando en campo”.

Agregó que “la seguridad se ha politizado muchísimo, siempre, desde hace muchos años, hay campaña y el primer tema es seguridad, y el primer tema es decir que todo está mal, si eres oposición, que todo está mal, y llegar con soluciones mágicas al día siguiente”.

Resaltó que las propuestas que tienen Clara Brugada y Claudia Sheinbaum, son propuestas realizables en el corto y mediano plazo, “son propuestas que ya están funcionando muchas de ellas y que hay que fortalecer”.

Puntualizó que es “muy, muy importante consolidar y dar continuidad a lo que está funcionando”, pues la “curva de autoaprendizaje en seguridad es enorme, no podemos perder la estabilidad de la ciudad”.

Le agradezco mucho a Clara que me haya hecho parte de su equipo, porque lo que ella busca es la estabilidad de la ciudad, que la seguridad trae estabilidad a la ciudad y la estabilidad trae inversión.

En el evento también estuvo presente la candidata al senado, Ernestina Godoy; el candidata a la alcaldía de a Miguel Hidalgo, Miguel Torruco; y Trinidad Belaunzaran, coordinadora del Observatorio Seguridad Ciudadana.