Hombre evita secuestro en Jalisco, corrió varios metros con un disparo en la pierna

Un hombre, de aproximadamente 50 años de edad, resultó herido de bala mientras intentaba escapar de presuntos secuestradores. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Bugambilias, ubicado en el municipio de Zapopan, en Jalisco. Según primeros reportes, los agresores persiguieron a la víctima cuando salía de su vivienda y posteriormente le cerraron la circulación en el Circuito de las Flores.

Medios locales informaron que los criminales vieron a la víctima saliendo de su vivienda y lo persiguieron en una camioneta Tacoma, color blanco. Cuando por fin interceptaron al hombre, los agresores lo obligaron a descender de su unidad, pero el hombre se negó hacerlo, por lo que los sospechosos dispararon en su contra.

Los sospechosos agredieron a la víctima a balazos. Foto: especial.

Hombre corrió hasta una primaria y escapó de sus captores

Ante las amenazas, la víctima bajó de su unidad y acompañó a los criminales hasta su camioneta. Cuando los agresores se disponían a secuestrar al hombre, escucharon sirenas de la policía. Según los reportes preliminares, el sujeto aprovechó la distracción de sus captores para salir corriendo e huir.

Sin embargo, los agresores dispararon en su contra y lo hirieron en la pierna. Aún así, la víctima siguió corriendo hasta que finalmente arribó a una escuela primaria, donde pidió ayuda. Hasta la institución educativa arribaron elementos de la policía y paramédicos, quienes atendieron la emergencia y le brindaron primeros auxilios.

La zona quedó asegurada. Foto: especial.

Investigan presunto secuestro

Tras lo sucedido la Fiscalía de Jalisco inició una investigación para dar con el paradero de los sospechosos, pero hasta ahora no han sido identificados por las autoridades. Se sabe que los agresores escaparon de la escena, tras no conseguir su objetivo. De igual manera, la policía no ha detallado cuál es el estado de salud de la víctima, quien resultó con una herida de bala en la pierna.

De forma extraoficial, medios locales informaron que el hombre fue llevado de emergencia a un hospital, pero no se sabe nueva información sobre su estado de salud. Tampoco se ha dado a conocer la identidad de la víctima.