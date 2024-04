AMLO critica actitud de Daniel Noboa: "No es una frivolidad este asunto"

“No hay ningún comentario porque no es una frivolidad este asunto”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador de la declaración del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, de que con un ceviche y unos tacos arreglaría el conflicto diplomático tras el asalto a la Embajada en Quito.

A pregunta expresa, externó su desacuerdo con las declaraciones de Noboa. En la conferencia de prensa matutina, dijo que el gobierno de México presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia para que actúe ya que es muy claro lo que se plantea.

AMLO insta a la ONU tomar acciones contra Ecuador

Manifestó que la ONU quedaría como “florero” si no expulsa a Ecuador. Reiteró que la medida se tomará solamente si el país sudamericano no emite una disculpa, así como un compromiso de no repetición. Dijo que una vez que la Corte resuelva se vote en la Asamblea General de Naciones Unidas.

“La aceptación de que violaron nuestra soberanía, nos importa también el que no haya repetición en ningún caso y es el momento para que cualquier Estado que viole la soberanía de una embajada de otro país y que viole el derecho de asilo, el derecho internacional se le expulse de la ONU”, advirtió.

“Se vote, se ponga a consideración de todos los piases miembros y si se aprueba, que se aplique y el Consejo de Naciones Unidas no tenga derecho a veto, porque si no se actúa así la ONU va a quedar como un florero, nada más como adorno y no se puede permitir que se rompa, que se vulnere el derecho internacional como se hizo en el caso de Ecuador porque entonces sería la ley del más fuerte, del mundo de los gorilas, con todo el respeto a los gorilas”, manifestó.

López Obrador dijo que debe ser considerada la denuncia que presentó el diputado federal Gerardo Fernández Noroña presentó ante la Fiscalía General de la República en contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por el asalto a la embajada de México en Quito.

