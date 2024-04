Estallan colectivos de madres buscadoras en Zacatecas luego de la desaparición de 30 personas en Fresnillo

Colectivos buscadores de Zacatecas tomaron la mañana de este lunes las instalaciones del Ayuntamiento de Fresnillo, luego de registrarse una ola preocupante de privaciones ilegales de la libertad que suman al menos 30 víctimas sin localizar.

La vocera de este movimiento, explicó la inquietud de la población de Fresnillo y pidió reservar su identidad, por temor a represalias: “Es alarmante, desgraciadamente estamos en un pueblo que ya no tenemos seguridad, ya todos tenemos miedo al salir con nuestros hijos ¿Qué está pasando? Pues nada más dese cuenta que en una semana hay más de 30 desaparecidos, y solo del municipio, más aparte los que tenemos alrededor”, indicó la zacatecana.

Rita Quiñónez, presidenta municipal de Fresnillo dijo desconocer el número de víctimas

Crédito: Omar Hernández

A pesar de que ese delito es uno de los más preocupantes en Fresnillo, Rita Quiñónez, presidenta municipal aseguró desconocer el número de víctimas afectadas por este flagelo en la demarcación que gobierna: “Mire, la verdad yo ese dato no lo tengo” Alarmante para la autoridad… “Si, es alarmante si” ¿Usted no conoce la cifra de desaparecidos? “Como tal no, exactamente la cifra como tal de desaparecidos aquí en Fresnillo” ¿No le preocupa como autoridad? “Tengo un porcentaje en cuestión de los desaparecidos” ¿Cuál es? “Si ahorita me gustaría tenerlo en reservado, si, yo quiero que entiendan que son datos y que son información que luego uno puede generar obstaculización en cuestión de las investigaciones” Pero no le estoy pidiendo particulares, ¿aproximadamente cuántos? “Prefiero tenerlo reservados”, puntualizó la alcaldesa.

Estas declaraciones irritaron a los manifestantes: “No lo conoce, que lo van a conocer si ni siquiera se familiariza con el pueblo, exactamente, ella se comprometió ahorita que pues iba a dialogar, que estamos pidiendo a la presidencia que se siente con nosotros”, señalaron los manifestantes.

Crédito: Omar Hernández

Las madres buscadoras aseguraron que la lucha por los desaparecidos apenas comienza

El fiscal del estado Cristian Paul Camacho respondió que atiende personalmente la crisis por desaparecidos, situación que fue corroborada por la autoridad municipal: “El fiscal ha estado poniéndose a la orden siempre, de hecho ahorita nosotros ya nos estamos comunicando con ellos, muy seguramente ahorita casi vamos para allá, para poder generar los acuerdos y tener una respuesta con las madres”, refirió Rita Quiñónez, presidenta municipal.

Las madres buscadoras aseguraron que con la manifestación de Fresnillo la lucha por los desaparecidos apenas comienza en la demarcación: “Seguir en la lucha, no vamos a parar, esto no va a parar aquí si no nos dan solución, vamos a seguir, vamos a seguir hasta tener respuesta de nuestros familiares porque no es uno ni dos, si se da cuenta son miles y nadie le pone atención”.

Los manifestantes reprocharon a la autoridad municipal que el C4 a cargo del ayuntamiento no atienda los reportes cuando se registra una agresión en la vía pública o en domicilios que deriva en desapariciones.