VIDEO: así fue como los vecinos trataron de rescatar a los turistas de helicóptero desplomado en Coyoacán

El pasado domingo 14 de abril un helicóptero privado se desplomó en un inmueble de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron cerca de las 17:00 horas y dejaron un saldo de tres personas fallecidas, quienes viajaban en la aeronave como parte de un recorrido turístico. A un día del siniestro, vecinos de Avenida del Imán han difundido nuevos videos del percance, en los que se observa lo que ocurrió minutos después del fatal accidente, cuando las personas trataron de rescatar a las víctimas.

Las imágenes fueron tomadas minutos después del percance, cuando las autoridades aún no arribaban a la escena y únicamente los habitantes de la zona se habían percatado del accidente. En uno de los videos más virales se ve a un grupo de personas intentando ingresar al taller mecánico - donde aterrizó el helicóptero - con la intención de socorrer a los heridos.

Las personas ingresaron al taller para ayudar a las víctimas. Foto: captura de pantalla.

"Los que fueron ahí, ya fueron": vecinos relatan el accidente

El video muestra a la aeronave incendiándose de fondo, mientras vecinos - y transeúntes que caminaban por el área - tratan de acercarse al inmueble, con la intención de verificar si aún hay personas con vida. No obstante, en la grabación se oye decir a los testigos que los tripulantes perdieron la vida; de igual manera, se les escucha tratando de prevenir un accidente mayor, ya que en la zona aledaña estaba estacionado un camión de gas, el cual pudo haber explotado por una chispa de la aeronave.

"Se mataron. Se veía como iba cayendo, no la van hacer. Los que fueron ahí, ya fueron", se oye decir a un hombre que se acercó con intención de auxiliar a los tripulantes de la aeronave. "El camión, muevan el camión; no vaya a traer gas", se escucha a otra persona advirtiendo sobre los peligros. También se aprecia el sonido de las ambulancias y patrullas que se aproximaban a la zona del percance, mientras que los testigos aconsejaban a otros transeúntes no acercarse demasiado, puesto que podía haber otra explosión.

Ninguna persona sobrevivió al accidente. Foto: captura de pantalla.

¿Por qué se cayó un helicóptero en Coyoacán?

El accidente dejó un saldo de tres personas fallecidas, de las cuales una era el piloto de la unidad y los otros dos eran una pareja de turistas, quienes habían contratado el viaje privado para disfrutar de la capital desde las alturas. La identidad de las víctimas no se ha revelado, pero de forma extraoficial trascendió que el aviador sería un hombre de más de 60 años identificado como Armando Cervantes.

Tras el siniestro, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reveló la causa del desplome. A través de un comunicado, la dependencia aseguró que se trató de un problema con el motor, pero no se revelaron más detalles sobre lo sucedido. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de Justicia; se investigarán los delitos de homicidio culposo y daños a propiedad ajena.