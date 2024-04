¿Quién era el piloto del helicóptero que colapsó en Coyoacán? Evitó que aeronave cayera en un tianguis

Tras el desplome de un helicóptero - ocurrido el pasado 14 de abril en inmediaciones de la alcaldía Coyoacán, en Ciudad de México - las autoridades confirmaron la muerte de tres personas, se trata de el piloto de la aeronave y una pareja, quienes presuntamente habían contratado un vuelo privado para recorrer la capital mexicana desde las alturas.

De forma preliminar, trascendió que, previó al desplome de la unidad, el piloto de la aeronave habría realizado maniobras arriesgadas para evitar que el helicóptero cayera sobre viviendas o comercios, esto con el fin de no ocasionar una tragedia mayor. En este contexto, cientos de personas - incluido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador - han reconocido la actitud heroica del aviador, quien desafortunadamente no sobrevivió al accidente.

Aunque las autoridades no han revelado los nombres de las tres personas fallecidas, medios locales - e internautas- han compartido que el piloto del helicóptero aparentemente respondería al nombre de Armando Cervantes. Según las primeras indagatorias, el hombre tendría cerca de 65 años de edad, pero estos datos no han sido confirmados por ninguna institución oficial. Por ahora, no hay detalles sobre la vida privada del piloto, esto debido a que el sujeto no estaba involucrado en la vida pública.

El hombre trabajaba como piloto para una empresa privada, por lo que tuvo que haber contado con una Licencia de Piloto Comercial de Helicóptero, la cual es emitida por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Para poder tener este permiso legal, Armando Cervantes tuvo que haber estudiado la carrera de aviación, la cual se imparte en la Escuela de Aviación en México, o alguna otra institución académica.

AMLO reconoce al piloto del helicóptero que colapsó en Coyoacán

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de abril, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, rindió un breve homenaje al piloto del helicóptero que colapsó sobre la alcaldía Coyoacán. En su su mensaje, el mandatario lamentó los decesos de las personas que se encontraban dentro de la aeronave y externó su pésame a los familiares y amigos de las víctimas.

"Estuve al pendiente, quiero enviar mi pésame a los familiares de los fallecidos y un homenaje al piloto, porque todo indica que maniobró para no caer en donde había viviendas con familias. Un tianguis, sí, nuestro reconocimiento, un homenaje a él", dijo el presidente sobre el accidente ocurrido en Coyoacán.