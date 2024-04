Filtran presuntos AUDIOS de los últimos momentos previo al desplome del helicóptero en Coyoacán

En redes sociales se filtraron supuestos audios que mostrarían cómo fueron los últimos momentos de las tres personas que fallecieron como consecuencia del desplome en un helicóptero en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. Las grabaciones de voz aparentemente fueron grabadas a las 17:05, 10 minutos antes de que ocurriera el accidente en inmediaciones de la Avenida del Imán y Avenida Aztecas.

Los audios filtrados revelaron que la última vez que el piloto del helicóptero tuvo contacto con la Torre de Control fue a las 17:05 horas, cuando la aeronave sobrevolaba por Reforma. Minutos más tarde, cuando las autoridades trataron de contactar con los tripulantes de la unidad ya no hubo respuesta.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de los tripulantes del helicóptero?

En la supuesta grabación entre los tripulantes del helicóptero y la Torre de Control, se escucha al piloto decir: "estamos ahora establecidos en corredor Reforma", posteriormente se perdió la comunicación con la aeronave, por lo que este sería el último mensaje entre los fallecidos y las autoridades.

Posteriormente se escucha a la Torre de Control tratando de contactar con el piloto del helicóptero, pero ante la nula respuesta, los controladores se pusieron en contacto con la tripulación de otra aeronave, a quienes les preguntaron si tenían conocimiento de algún accidente en la ciudad, a lo que se escucha un: "afirmativo Torre, en el punto donde estoy sobrevolando veo los restos de un TailBump aparentemente Bell 206B”.

¿Por qué se desplomó el helicóptero?

La tragedia dejó un saldo de tres personas fallecidas. Foto: especial.

Aunque el piloto de otra aeronave confirmó el accidente, la Torre de Control no pudo determinar la matricula de la unidad accidentada. No obstante, en los audios se escucha al interlocutor advertir a otros pilotos que no se va a poder sobrevolar la zona de Perisur, esto derivado del desplome del helicóptero.

De acuerdo con el testimonio de habitantes de la zona, el piloto de la aeronave realizó diversas maniobras para evitar aterrizar en áreas pobladas, ya que en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el percance hay un tianguis y una unidad habitacional. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el accidente fue ocasionado por un paro de motor, pero no se dieron a conocer más detalles sobre el siniestro.