Imágenes de la tragedia tras la caída del helicóptero en una guardería, “el dolor es indescriptible”: Zelenski

Ucrania sigue bajo ataque y este miércoles el helicóptero donde viajaba el ministro del interior Denis Monastirski junto con otros dos altos funcionarios se desplomó cerca de un jardín de niños en las inmediaciones de la capital Kiev. Las imágenes de la zona devastada dan la vuelta al mundo, luego de la muerte de 16 personas incluyendo a los funcionarios y tres niños que murieron tras el desplome de la aeronave que explotó en el lugar.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, calificó de "terrible tragedia" el accidente del helicóptero en la guardería cerca de Kiev, cuyos primeros reportes habían dicho que dejó 18 muertos, pero después se bajó la cifra a 16. "Hoy ocurrió una terrible tragedia en Brovary", en la región de Kiev, declaró Zelenski en Telegram, citado por la agencia AFP.

En varios video compartidos en las redes sociales, se ven las duras imágenes donde se observa la cortina de fuego y humo que quedaron en el jardín de niños que paulatinamente consumían las estructuras de concreto y las áreas verdes contiguas.

El fuego consumía el plantel escolar cuyos edificios eran atrapados por las llamas:

El primer ministro Denis Chmigal declaró que el accidente de helicóptero es una "gran pérdida" para el país, por lo que dijo acelerarán las investigaciones para averiguar qué causó el fatal accidente: "He dado instrucciones para que cree inmediatamente un grupo especial que investigue detalladamente las circunstancias de la tragedia", dijo Chmigal en Telegram.

Denis Monastirski y su comitiva se dirigían a la línea del frente de la guerra con Rusia, indicó el asesor de la presidencia de Ucrania, Kirilo Timoshenko. Según un mensaje del gobernador de la región, Oleksii Kuleba, también hubo "29 heridos, entre ellos 15 niños" tras la caída del helicóptero cuya estructura calcinada quedó sobre un automóvil compacto.

Parte del helicóptero quedó sobre un automóvil. Foto: AFP

Denis Monastyrsky es la víctima con el más alto perfil que ha muerto en Ucrania desde que comenzó la guerra tras la invasión de Rusia a principios de 2022. El jefe de la policía de Járkiv -ciudad donde se dirigía el ministro- Volodymyr Tymoshko, indicó en una publicación en Facebook:

"Hoy iba a conocerlos y estrecharles la mano... No iba a ver solo a líderes, sino a amigos a los que respetaba y a los que esperaba ver… "¡Las palabras me fallan, no puedo creer esto!", escribió.